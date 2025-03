Une nouvelle salve de jeux gratuits rejoint le Nintendo Switch Online. Ce sont de vrais classiques qui plairont aux amateurs du genre et aux plus nostalgiques d'entre vous.

L'actualité Nintendo s'enflamme en ce moment ! Entre la conférence d'hier et celle prévue la semaine prochaine pour la Switch 2, les annonces pleuvent. Alors, pour vous vider la tête au milieu de cette actualité brûlante, vous allez pouvoir profiter des nouveautés du Nintendo Switch Online. De fait, le catalogue fait le plein dès aujourd'hui avec quatre jeux, quatre classiques.

Toujours plus de jeux pour les nostalgiques sur le Nintendo Switch Online

Les abonnés au Nintendo Switch Online ont récemment eu une mauvaise surprise. Pour la première fois, on assistait à la suppressions d'un jeu du catalogue rétrogaming de la console hybride. C'est plutôt une chose habituelle chez la concurrence, que ce soit le PS Plus ou le Xbox Game Pass. Heureusement, la ludothèque n'en reste pas là et accueille de nouveaux titres.

Cette fois, c'est l'espace dédié à la Super NES qui fait un carton plein. En tout, quatre jeux rejoignent le catalogue du Nintendo Switch Online et un petit truc nous dit que Big N espère surfer sur la hype autour de la sortie d'Assassin's Creed Shadows il y a huit jour avec la licence Nobunaga's Ambition. Mais ce n'est pas la seule représentée parmi les nouveautés. Les amateurs de jeux de stratégie vont être aux anges :

Nobunaga’s Ambition : Premier opus sorti en 1983 d'une longue série de jeux de stratégie au tour par tour, l'un des premiers du genre. Prenez part à quatre campagnes, récoltez les ressources nécessaires pour élever votre armée et conquérir les territoires ennemis.

: Premier opus sorti en 1983 d'une longue série de jeux de stratégie au tour par tour, l'un des premiers du genre. Prenez part à quatre campagnes, récoltez les ressources nécessaires pour élever votre armée et conquérir les territoires ennemis. Nobunaga’s Ambition — Lords of Darkness : Remake sorti en 1994 du premier opus. Revivez l'expérience originelle avec des graphismes améliorés et jouez jusqu'à 8 parmi les 15 seigneurs de guerre à disposition.

: Remake sorti en 1994 du premier opus. Revivez l'expérience originelle avec des graphismes améliorés et jouez jusqu'à 8 parmi les 15 seigneurs de guerre à disposition. Romance of the Three Kingdoms IV — Wall of Fire : 1994, une grande année pour les jeux de stratégie ! Toujours au tour par tour, relevez ici le défi d'unifier le pays en imposant votre autorité dans le contexte historique bien connu des Trois Royaumes.

: 1994, une grande année pour les jeux de stratégie ! Toujours au tour par tour, relevez ici le défi d'unifier le pays en imposant votre autorité dans le contexte historique bien connu des Trois Royaumes. Uncharted Waters — New Horizons : Deuxième volet de la saga et suite direct du premier Uncharterd Waters. C'est l'exception aux jeux de stratégie de cette sélection. Il s'agit d'un RPG proposant 6 scénarios avec 6 personnages différents à incarner. Embarquez pour des voyages en mer, au risque de faire face aux pirates qui voguent sur votre passage !