Le Nintendo Switch Online continue de s'étoffer. Tous les mois, la firme de Kyoto s’affaire à faire grandir son service d’abonnement en l’agrémentant de nouveaux classiques. Si les jeux rétro s’étendent désormais jusqu’à la Nintendo 64 en passant par la SEGA Mega Drive, c’est la toute première console de salon de Nintendo qui est à l’honneur en septembre : la NES. Trois nouveaux jeux « gratuits » sont désormais disponibles pour les membres du Nintendo Switch Online.

Trois nouveaux jeux grâce au Nintendo Switch Online

Big N continue donc d’enrichir son catalogue en puisant dans le portfolio de sa toute première machine. Celles et ceux qui ont un abonnement classique pourront ainsi eux aussi profiter des nouveautés, là où le constructeur a parfois tendance à les laisser sur la touche pour mettre en avant les exclusivités du Nintendo Switch Online + Pack Additionnel. L’offre la plus importante contient en effet l’ensemble des consoles, dont la NES, avec quelques-unes qui lui sont réservées comme la N64, la GBA ou encore la Gamecube. Pas de jaloux cette fois, tout le monde pourra profiter des trois nouveaux ajouts pour la NES du Nintendo Switch Online. A commencer par Ninja Gaiden 3 : The Ancient Ship of Doom, qui débarque dans le service dans sa version anglaise, soit la plus cruelle jamais commercialisée. Tecmo avait en effet volontairement durci la difficulté afin que le jeu ne finisse pas revendu ou en location en un weekend seulement.

Les dégâts infligés par les ennemis avaient alors été doublés, tout comme ceux des pièges, alors que le placement des ennemis avait lui aussi été repensé pour rendre le jeu plus difficile. L’éditeur japonais avait même été jusqu’à supprimer le système de continues illimités en les plafonnant à 5. Cela en faisait donc l’un des jeux NES les plus punitifs de son époque et vous pouvez le redécouvrir 35 ans plus tard via votre abonnement Nintendo Switch Online. Les deux autres ajouts sont quant à eux moins connus et marquants. D’un côté Ikari Warriors, sorti en 1987, un run & gun à défilement vertical où l’on infiltre une base ennemie avec des munitions limitées et un accès à des tanks et hélicoptères. De l’autre R.C. PRO-AM II, suite du jeu de voiture, devenu un classique de la NES.

Les trois nouveaux jeux NES du Nintendo Switch Online

Ninja Gaiden III: The Ancient Ship of Doom

R.C. PRO-AM II

Ikari Warriors

Pour en profiter, rendez-vous donc directement sur votre Nintendo Switch ou votre Switch 2. Il suffit ensuite de lancer l’application dédiée à la NES. Si vous ne les avez pas encore installées, voici la marche à suivre :

Lancez votre Nintendo Switch ou Switch 2

Cliquez sur l'icône du Nintendo Switch Online en bas de votre écran

Allez dans la section « Nintendo Classics »

D’ici, choisissez l'une des consoles qui vous intéresse

Vous pouvez alors télécharger chaque application souhaitée en cliquant sur l’image de la console depuis le catalogue.

Pour télécharger un jeu, il vous suffit ensuite de consulter le catalogue directement depuis l'application.

Source : Nintendo