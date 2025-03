Une fois de plus, le Nintendo Switch Online propose deux jeux gratuits pour les abonnés, et la bonne nouvelle, c'est qu'il s'agit de grands classiques. Un vrai bonheur pour les nostalgiques.

Bonne nouvelle pour les abonnés Nintendo Switch Online ! Deux classiques de la Game Boy font leur entrée dans le catalogue. De quoi prévoir, une fois de plus, de longues heures de jeu sur votre Switch tout en vous remémorant de bons souvenirs.

Un grand singe sur le Nintendo Switch Online

Les deux jeux à débarquer sur le Nintendo Switch Online sont Donkey Kong et Mario’s Picross. Si vous pensez que Donkey Kong sur Game Boy est une simple adaptation de l’arcade, détrompez-vous. Ce jeu va bien plus loin et propose une expérience enrichie.

L’histoire reste la même : Donkey Kong kidnappe Pauline et grimpe en haut d’un immense gratte-ciel. Mario doit alors le poursuivre, éviter les pièges et résoudre des casse-têtes pour progresser. Mais cette version Game Boy ne se contente pas d’un simple remake. Elle ajoute une dimension puzzle avec un gameplay plus varié et stratégique. Parfait pour le Nintendo Switch Online.

Le jeu propose 100 niveaux répartis sur 10 mondes, chacun avec ses propres défis. Mario doit récupérer des clés pour ouvrir des portes et découvrir des salles secrètes. Ce mélange de plateformes et de réflexion renouvelle totalement l’expérience. Autre atout, la cartouche intègre une batterie de sauvegarde, permettant de reprendre sa progression à tout moment. Une fonctionnalité qui, à l’époque, était un vrai plus pour un jeu aussi riche en contenu. Bref, une belle redécouverte sur le Nintendo Switch Online.

Un défi cérébral signé Nintendo

Si vous aimez les jeux de réflexion, Mario’s Picross est un incontournable. Ce jeu propose un concept simple mais terriblement addictif : remplir des cases sur une grille pour révéler une image cachée, en se basant sur des indices chiffrés. Au premier abord, cela peut sembler facile. Mais la difficulté augmente progressivement, mettant à l’épreuve la logique et la patience des joueurs. Plus de 250 puzzles sont à résoudre, offrant des heures de casse-tête sur le Nintendo Switch Online. Un mode chronométré ajoute un élément de pression supplémentaire, rendant l’expérience encore plus stimulante. À chaque erreur, le joueur perd de précieuses minutes, ce qui pousse à la concentration et à l’anticipation. Autre point appréciable, le jeu enregistre les meilleurs temps et permet de reprendre une partie en cours grâce à un système de sauvegarde intégré. C’est le genre de jeu parfait pour une session rapide comme pour un long moment de détente.

Rien de plus simple ! Pour retrouver ces jeux sur votre Switch :

Vérifiez que vous êtes abonné à Nintendo Switch Online. Téléchargez l’application Game Boy – Nintendo Switch Online sur l’eShop. Lancez l’appli et choisissez votre jeu.

Source : Nintendo