Le Nintendo Switch Online est un abonnement comme le PS Plus et le Xbox Game Pass qui permet de jouer en ligne à tous les jeux multijoueur. Mais heureusement, ce n'est pas le seul privilège de ce service qui, dans sa formule complète avec le « Pack Additionnel », donne accès au fameux Passe de circuits additionnels Mario Kart 8 Deluxe, à des DLC Splatoon 2 et Animal Crossing New Horizons, ou encore à des jeux rétro chaque mois. Les derniers classiques d'une console mythique viennent d'être mis en ligne pour le mois de mai 2024.

Trois jeux supplémentaires sur le Nintendo Switch Online

Certes, les titres offerts dans le Nintendo Switch Online ne sont pas de toute première fraicheur - hormis ceux via l'opération « Jeu à l'essai », mais pour les fans de rétrogaming qui n'ont plus leurs vieilles machines sous la main, c'est une proposition relativement intéressante. Pour la mise à jour de mai 2024, Big N met à l'honneur la légendaire Game Boy avec SON héros le plus populaire de tous les temps : Mario. Et l'ex plombier va donner de sa personne dans trois jeux aux styles complètement différents.

De la plateforme avec Super Mario Land (Game Boy)

La grosse sortie disponible pour les abonnés Nintendo Switch Online n'est autre que Super Mario Land, la première aventure de Mario sur Game Boy. Un jeu de plateforme, comme Super Mario Bros, développé par Satoru Okada (Metroid) et produit par l'iconique Gunpei Yokoi, l'inventeur des Game & Watch entre autres. L'absence de Shigeru Miyamoto et le lancement après Super Mario Bros 3, ont fait que l'épisode est généralement moins apprécié, mais ça reste une pièce maitresse à découvrir sur Nintendo Switch. Il faudra aller au secours de la princesse Daisy qui a été enlevée par l'infame monstre de l'espace Tatanga.

Du sport avec Baseball & Alleyway (Game Boy)

Les abonnés Nintendo Switch Online vont également pouvoir taper dans des balles avec Mario dans le jeu Baseball. Aucune surprise, tout est dans le nom du soft, il s'agit de prendre part à des matchs du célèbre sport américain. Le petit plus ici, c'est que vous pouvez choisir entre les modes de jeu US et japonais. Enfin, Alleyway, un titre de lancement de la Game Boy, a rejoint le Nintendo Switch Online. Pour le coup, on change encore complètement d'univers pour celui du casse-briques. Vous contrôlez donc une barre, qui est en fait un vaisseau où est logé Mario, et vous devez détruire les briques en faisant rebondir la balle. Mais en faisant en sorte qu'elle ne passe jamais derrière cette barre qui vous permet de tout casser.