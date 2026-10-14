À l’instar du PS Plus et du Xbox Game Pass, le Nintendo Switch Online propose régulièrement à ses abonnés de découvrir une ribambelle de jeux gratuits à travers le catalogue disponible via son service. Et dans la pure tradition de l’éditeur japonais, il est alors ici plus précisément question d’aller puiser dans le riche catalogue de l’une de ses consoles les plus emblématiques, la Game Boy Advance, de sorte à faire découvrir aux joueurs Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 de vieux classiques… dont Kururin Paradise pour la toute première fois en occident.

3 nouveaux jeux gratuits arrivent dans le Nintendo Switch Online

Car oui, l’avantage d’un service comme le Nintendo Switch Online n’est pas seulement de permettre aux utilisateurs d’y redécouvrir les pépites d’autrefois. C’est aussi un moyen pour la firme japonaise de mettre en lumière certaines gemmes du passé auprès d’un nouveau public, qui va ainsi pouvoir les découvrir pour la première fois. Évidemment, Kururin Paradise n’est toutefois pas seul à faire son arrivée sur Nintendo Switch 1 et 2 en ce 14 octobre 2026, puisqu’il s’accompagne également de deux autres jeux : Monster Rancher Advance et Metal Slug Advance.

Monster Rancher Advance : sorti en 2001, il s’agit d’un jeu d’élevage dans lequel on génère des monstres, les entraîne puis les fait combattre dans des tournois

sorti en 2001, il s’agit d’un jeu d’élevage dans lequel on génère des monstres, les entraîne puis les fait combattre dans des tournois Metal Slug Advance : sorti en 2004, il s’agit d’un run-and-gun nerveux portant la célèbre franchise Metal Slug sur Game Boy Advance

sorti en 2004, il s’agit d’un run-and-gun nerveux portant la célèbre franchise Metal Slug sur Game Boy Advance Kururin Paradise : sorti en 2002, il s’agit d’un jeu de réflexion où l’on doit guider un bâton en rotation à travers des labyrinthes sans toucher les murs

Précisons que les trois jeux sont plus spécifiquement disponibles dans le Nintendo Switch Online + Pack d’extension, formule donnant également accès à un catalogue de jeux issus de la GameCube, de la Nintendo 64 et du Virtual Boy en plus de la Game Boy Advance.

Kururin Paradise quitte enfin sa prison japonaise

Forcément, la star des nouvelles arrivées du Nintendo Switch Online n’est alors autre que Kururin Paradise, un jeu conçu par le studio Eighting pour la Game Boy Advance en 2002. Sorti uniquement au Japon, cette suite à Kuru Kuru Kururin avait notamment été saluée pour toutes les nouveautés apportées à son gameplay, qui enrichissaient ce puzzle game de mécaniques inédites et autres mini-jeux apportant un véritable défi. À essayer, donc, pour tous les amateurs de jeux de réflexion bien retors sur Nintendo Switch 1 et 2.

Source : Nintendo