Le Nintendo Switch Online continue d’enrichir son catalogue avec l’arrivée de quatre nouveaux disponibles gratuitement pour les abonnés. Et il y a encore des classiques.

Le Nintendo Switch Online continue de s’améliorer. Chaque mois, la firme de Kyoto continue d’améliorer son service d’abonnement en proposant davantage de classiques. Des jeux rétro qui s’étendent désormais jusqu’à la Nintendo 64 en passant par la SEGA Mega Drive ou la Game Boy. Pour son cru de juillet 2026, Nintendo misera donc avant tout sur ses anciennes consoles portables.

4 nouveaux jeux Game Boy pour le Nintendo Switch Online

Big N continue ainsi d’enrichir le catalogue de son service avec l’ajout immédiat de quatre nouveaux jeux. Celles et ceux qui ont un abonnement classique ne seront pas laissés sur la touche cette fois, puisque trois nouveaux titres Game Boy ont rejoint le service. A commencer par Wario Land: Super Mario Land 3, premier épisode mettant à l'honneur le moustachu le plus fou du catalogue de Nintendo dans un jeu de plateformes. L’ensemble des abonnés pourra également découvrir The Sword of Hope, RPG sorti exclusivement sur Game Boy en 1991 et qui adapte les jeux de rôle papier des années 90 via une aventure textuelle à l’ambiance fantasy. Enfin, Fortified Zone, un shooter jamais commercialisé en Europe, conclut cette sélection Game Boy, désormais disponible via le Nintendo Switch Online.

Les membres de la formule la plus élevée, le NSO + Pack additionnel, peuvent également profiter de Dr. Mario & Puzzle League, deux classiques de la réflexion réunis en une seule cartouche. Voici en résumé les nouveautés du Nintendo Switch Online de juillet 2026 :

The Sword of Hope

Fortified Zone

Wario Land: Super Mario Land 3

Dr. Mario & Puzzle League

Pour en profiter, rendez-vous donc directement sur votre Nintendo Switch ou votre Switch 2. Il suffit ensuite de lancer l’application dédiée à la Game Boy ou la GBA. Si vous ne les avez pas encore installées, voici la marche à suivre :

Lancez votre Nintendo Switch ou Switch 2

Cliquez sur l'icône du Nintendo Switch Online en bas de votre écran

Allez dans la section « Nintendo Classics »

D’ici, choisissez l'une des consoles qui vous intéresse

Vous pouvez alors télécharger chaque application souhaitée en cliquant sur l’image de la console depuis le catalogue.

Pour télécharger un jeu, il vous suffit ensuite de consulter le catalogue directement depuis l'application.

Source : Nintendo