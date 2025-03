En début de mois, les abonnés au Nintendo Switch Online ont reçu « gratuitement » deux classiques de la Gameboy avec deux personnages légendaires, Donkey Kong et Mario's Picross. Deux additions qui sont incluses dans la collection de jeux classiques offerte par les abonnements NSO et NSO + Ensemble Additionnel. En effet, vous êtes déjà très certainement au courant, mais en plus de l'accès au multijoueur, des sauvegardes dans le cloud, l'un des avantages du service est de pouvoir jouer à des titres rétro NES, Super Nes, Gameboy, N64 ainsi que Mega Drive.

Les prochains jeux classiques du Nintendo Switch Online (S13)

Au cours des dernières semaines, les abonnés au Nintendo Switch Online ont pu (re)découvrir des jeux classiques comme Wario Land 4, Ridge Racer 64, Fatal Fury 2, Super Ninja Boy, Sutte Hakkun, Tetris & Tetris DX ou encore la trilogie Donkey Kong Land. Cette longue liste de jeux rétro va s'agrandir à compter de la semaine prochaine avec l'arrivée de quatre nouveaux jeux gratuits, avec du culte.

Dans les futurs ajouts Nintendo Switch Online, attendez-vous à voir débarquer de grands classiques comme Nobunagas's Ambition et Nobunaga's Ambition : Lords of Darkness. Une série de stratégie qui a commencé en 1983 et s'est poursuivie jusqu'en 2017. Aux commandes du leader Oda Nobunaga, vous devez prendre le contrôle du Japon et faire en sorte de l'unifier, alors que le pays est déchiré par la guerre. À vous de voir s'il vaut mieux parlementer ou passer à l'action pour atteindre votre but.

Le Nintendo Switch Online offrira également Romance of the Three Kingdoms IV Wall of Fire qui, là encore, plaira aux fans de stratégie. Après le Japon, direction la Chine ancienne pour lever des armées, élaborer des tactiques contre les dirigeants d'autres contrées et conquérir des territoires. Enfin, il y aura aussi Uncharted Waters: New Horizons qui n'a évidemment rien à voir avec la saga Uncharted de Naughty Dog. Ici, vous aurez un jeu d'action et de stratégie « se déroulant à l'âge des Grandes découvertes, lorsque les nations européennes sont parties explorer le monde au 16e siècle ». En tant qu'aventurier ou aventurière, vous devrez voguer sur les océans pour embrasser votre carrière d'explorateur, de marchand ou pirate.

Les ajouts disponibles à partir du vendredi 28 mars 2025

Voici les quatre nouveaux jeux gratuits du Nintendo Switch Online disponible le 28 mars 2025.

Nobunaga’s Ambition

Nobunaga’s Ambition: Lords of Darkness

Romance of the Three Kingdoms IV: Wall of Fire

Uncharted Waters: New Horizons

Source : Nintendo of America.