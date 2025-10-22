Avis aux abonnés Nintendo Switch Online qui jouent sur Nintendo Switch 2, un nouveau jeu culte arrive dans le catalogue GameCube et vous l'adorez déjà tous. C'est même certainement l'un des meilleur jeu de la console.

Régulièrement, les abonnés au Nintendo Switch Online peuvent profiter de nouveaux jeux grâce aux packs additionnels. Des catalogues bonus dans lesquels on retrouve des jeux rétro, souvent cultes ou de gros succès, des anciennes machines du constructeur. Nintendo 64, Super NES ou encore plus récemment la GameCube sont autant de consoles représentées dans ces packs bonus. Le dernier en date, celui de la GameCube, est exclusif aux joueurs Nintendo Switch 2, mais c'est aussi le plus maigre à ce jour et il reçoit des nouveautés petit à petit. L’un des jeux les plus marquants de la plateforme arrive d’ailleurs dans les prochains jours.

Un jeu culte de plus pour les abonnés au Nintendo Switch Online

La GameCube est assurément l’une des consoles les plus appréciées de Nintendo. Entre le bond technologique entre elle et la Nintendo 64, le catalogue de jeux extrêmement varié et la manette, la GameCube aura marqué toute une génération de joueurs. Le plombier moustachu aura lui aussi été représenté et aura même eu le droit à une aventure en solo. Non, on ne parle pas de Mario, mais bien de son frangin Luigi. Au lieu de rester dans l’ombre de son frère, c’est lui qui va le sauver dans Luigi’s Mansion.

Un jeu d’aventure dans lequel on explore un vaste manoir hanté par les Boo. Un jeu excellent dont les abonnés au Nintendo Switch Online et au pack additionnel GameCube sur Nintendo Switch 2 pourront profiter dans les prochains jours. Luigi’s Mansion rejoindra en effet le catalogue le 30 octobre prochain. L’occasion pour certains de découvrir l’un des meilleurs jeux d’aventure de sa génération, et pour d'autres de replonger dans un souvenir d’enfance ou d’adolescence.

Un excellent jeu désormais devenu une licence

Puzzle, secrets et une bonne grosse dose d’humour sont au programme de ce jeu qui vous tiendra en haleine près d’une dizaine d’heures. Pour rappel donc, dans Luigi’s Mansion, on incarne principalement le plombier en salopette verte. Ce dernier part au secours de Mario, visiblement retenu prisonnier dans un manoir qui semble hanté. Avec l’aide d’un professeur un brin cinglé et d’un aspirateur à ectoplasmes, Luigi va devoir explorer le manoir, affronter de puissants esprits frappeurs et révéler tout un tas de secrets pour s’en sortir et retrouver son frangin. Si jamais le jeu vous plaît, sachez que deux suites ont vu le jour depuis, notamment l'excellent Luigi's Mansion 3 et toutes sont disponibles sur Nintendo Switch et bien entendu entièrement jouables sur Nintendo Switch 2.

source : Nintendo Switch Online