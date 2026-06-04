Les abonnés au Nintendo Switch Online + Pack Additionnel peuvent dès maintenant mettre la main sur un nouveau jeu gratuit. Il s'agit d'un jeu absolument culte de la Nintendo 64 et très attendu par les fans qui profitent du service sur leur Nintendo Switch 2.

Après de nombreux jeux Mario ou encore Zelda et Metroid, une autre grande star de Nintendo rejoint le catalogue des jeux rétro. Grâce au Nintendo Switch Online + Pack Additionnel, les abonnés peuvent dès à présent retrouver l'excellent Donkey Kong 64 dans le catalogue dédié. Le jeu arrive en intégralité dans son écrin old school pour offrir une grosse piqûre de nostalgie aux plus anciens, et l'occasion de découvrir un classique aux plus jeunes.

Un énorme classique arrive dans le Nintendo Switch Online

Donkey Kong 64 est un jeu de plateforme qui offre un mode solo non seulement amusant et bien rodé, mais aussi généreux en contenu. Les amateurs de 100 % seront servis puisqu'il existe plus d'une centaine de collectibles à trouver, et certains ne sont clairement pas évidents. Le jeu a certes pris des rides, mais il reste un grand classique rétro à faire et beaucoup d'abonnés au Nintendo Switch Online l'attendaient de pied ferme. Avec ses nombreux mondes à explorer, ses personnages jouables aux capacités uniques et ses défis variés, il a clairement marqué les esprits. Son univers coloré, ses musiques emblématiques son humour omniprésent sont encore gravé dans la mémoire de nombreux adultes d'aujourd'hui. Son arrivée dans le Nintendo Switch Online permettra désormais à la jeune génération de le découvrir également.

En plus du solo, le jeu avait également un mode multijoueur terriblement amusant en local à l'époque où le canapé remplaçait Internet. On pouvait alors incarner différents personnages de la licence comme Donkey Kong, Diddy Kong ou encore Lanky Kong. Plusieurs modes étaient proposés, permettant aux joueurs de s'affronter sur le même écran dans une ambiance souvent aussi chaotique que mémorable. Un véritable concentré de fun pour les longues sessions entre amis ou en famille. Donkey Kong 64 rejoint donc le catalogue du Nintendo Switch Online + Pack Additionnel dès aujourd'hui. Et ce, sans aucun frais supplémentaire pour tous les abonnés.