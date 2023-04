Sauf exceptions, Big N propose chaque mois aux abonnés du Nintendo Switch Online de découvrir un nouveau jeu. Une initiative qui perdure depuis quelques années maintenant grâce au programme « Jeux à l'essai » et qui permet donc de tester des productions de différents acabits pendant une durée limitée et ce sans aucune restriction en termes de contenus. Si l’éditeur japonais propose parfois de gros jeux, il a à cœur de mettre en lumière des titres parfois méconnus ou qui sont passés sous le radar du grand public. En avril 2023, ce sera l’un des jeux de lancement apprécié de la Nintendo Switch qui pourra être joué intégralement.

Fast RMX jouable gratuitement avec le Nintendo Switch Online

Le jeu gratuit Nintendo Switch Online d’avril 2023 est disponible. Du 26 avril au 4 mai 2023, les abonnés peuvent découvrir une nouvelle production dont le nom n’évoquera certainement pas grand-chose à une grande partie des joueurs. Après FIFA 23, Big N remet en avant un titre plus méconnu mais qui avait été grandement apprécié par les fans de F-Zero au lancement de la console hybride. Ce mois-ci, c’est donc le jeu de course futuriste Fast RMX qui est disponible le temps de quelques jours grâce au programme « Jeux à l'essai » réservé aux abonnés du Nintendo Switch Online.

Comme d’habitude, ce sont l’ensemble des fonctionnalités et modes de jeu qui peuvent être découverts et ce sans aucune restriction. Cela inclut l’ensemble des 30 circuits (allant d’océans, de montagnes aux villes futuristes), les 15 voitures de courses futuristes et même le mode Hero qui permet de jouer avec de nouvelles règles et de prendre part à de nouveaux défis. Cerise sur le gâteau, ce jeu gratuit Nintendo Switch Online est aussi bien jouable à plusieurs en local en écran splitté à 4 comme en ligne où jusqu’à 8 joueurs s’affrontent pour passer la ligne d’arrivée en premier.

A sa sortie lors du lancement de la Nintendo Switch, Fast RMX avait séduit joueurs comme critiques grâce à son gameplay toujours aussi efficace, sa difficulté mieux dosée et ses quelques ajouts qui faisaient toute la différence. Un titre qui se rapproche davantage de l’excellentissime F-Zero que de WipEout puisqu’aucune arme n’est mise à disposition pour freiner la course de ses opposants. Dans nos colonnes, le jeu avait été gratifié d’un joli 8, Julo le qualifiant même d’un « des meilleurs jeux du line-up de lancement de la Nintendo Switch » grâce à ses courses grisantes et son excellente jouabilité.