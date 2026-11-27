En plus des catalogues de jeux à la demande, le Nintendo Switch Online vous permet de profiter d'essai de titres récents. Du 27 novembre au 3 décembre 2026, vous pouvez ainsi avoir Absolum comme jeu gratuit. L'excellente production française de Guard Crush Games est un des pépites de l'année dernière, c'est donc une occasion à saisir. D'autant que si elle vous plaît, elle profite en ce moment d'une belle promotion.

Jouez au jeu gratuit Absolum avec le Nintendo Switch Online

Né d'une belle collaboration entre l'équipe de développement Guard Crush Games, le studio d'animation Supamonks et l'éditeur Dotemu, Absolum a vraiment marqué l'automne 2025 de son empreinte. Il a d'ailleurs été couronné du prix du « Meilleur game design » et du « Meilleur jeu indépendant » aux Pégases. C'est donc un jeu gratuit d'exception qui s'offre ainsi à l'essai dans le Nintendo Switch Online.

Dans un somptueux univers de dark fantasy, Absolum vous place dans la peau de parias. Le jeu gratuit du Nintendo Switch Online propose 4 personnages jouables, chacun avec ses spécificités. Ainsi, vous pouvez opter par exemple plutôt pour une épéiste ou pour un mage. L'enjeu ensuite pour ces héros est de grande ampleur. En effet, leur but est d'arracher la magie à l'emprise du Roi soleil Azra. Vous sentez la quête épique ?

Justement, pour donner tout son poids à cette histoire, Absolum marie avec succès le genre du beat'em all et du roguelite. À la fois, vous devez affronter des ennemis à tout va, usant de vos armes et pouvoir afin de réaliser des combos explosifs, et en même temps prendre garde à survivre pour ne pas avoir à repartir de zéro. Toutefois, même lorsque vous mourrez, une partie de votre progression est sauvegardée. La prise en main est relativement facile, mais vous allez voir, le gameplay du jeu gratuit du Nintendo Switch Online gagne vite en profondeur.

Si l'expérience vous tente, Absolum est donc le nouveau jeu gratuit disponible à l'essai avec le Nintendo Switch Online du 27 novembre (10h) jusqu'au 3 décembre (23h59). Noté 90 / 100 sur Metacritic, c'est une découverte à ne pas manquer. En plus, si le titre vous plaît, il profite d'une remise de -40 %, passant de 24,99 € à 14,99 €, sur le Nintendo eShop jusqu'au 24 décembre.