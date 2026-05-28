Tous les abonnés au Nintendo Switch Online + Pack Additionnel pourront bientôt jouer à un nouveau grand classique et pas des moindres. C'est littéralement l'un des plus grands jeux de la Nintendo 64. Il était également très attendu par les fans. D'ailleurs, les réactions extrêmement positives ne se sont pas fait attendre lors de l'annonce.

Un grand classique de plus dans la collection rétro du Nintendo Switch Online

Lorsque l'on pense Nintendo 64, les plus nostalgiques se remémorent déjà les grands Zelda de l'époque ou encore Mario 64, qui a littéralement marqué l'histoire du jeu vidéo. Mais il y avait également Donkey Kong 64, un jeu de plateforme en 3D lui aussi et même doté d'un mode multijoueur. Un jeu culte pour toute une génération et qui a encore une place très importante pour les fans, et ça se voit. Big N a annoncé que Donkey Kong 64 allait rejoindre son catalogue Nintendo 64 disponible dans l'abonnement du Nintendo Switch Online + Pack Additionnel, une sortie prévue le 3 juin 2026. L'annonce a très largement été commentée sur les réseaux sociaux où les joueurs ont fait entendre leur joie, certains en rêvaient depuis des années, d'autres n'attendaient que ce jeu pour se prendre l'abonnement, on a rarement vu autant de retours positifs.

Et pour cause, Donkey Kong 64 est excellent. Il propose une aventure solo complète où Donkey Kong doit sauver ses camarades et chercher les bananes d'or. Chaque personnage sauvé est ensuite jouable et dispose de ses propres caractéristiques. Un mode multijoueur amusant comme tout était également de la partie à l'époque et a offert des après-midis de fun à toute une génération de jeunes des années 90. Très clairement, l'aura de ce jeu Nintendo 64 est assez énorme. Si vous êtes abonnés au Nintendo Switch Online, vous allez donc pouvoir vous offrir un peu de nostalgie dès le 3 juin prochain.