Alors que tous les regards se tournent vers la Switch 2, sa grande sœur est loin d'être enterrée. D'abord, il lui reste bon nombre de titres à accueillir cette année, mais elle continue de profiter de tout ce que l'abonnement au Nintendo Switch Online a à lui apporter. Parmi les avantages les plus plébiscités du service en ligne, il y a évidemment le catalogue de jeux qui regorgent de classiques. Un nouveau vient justement de s'ajouter à la liste.

Un classique de la GBA sur le Nintendo Switch Online

Si vous jouez sur la console hybride de Nintendo, il y a de fortes chances pour que vous ayez un abonnement au Nintendo Switch Online. Ce service, décliné en deux formules, vous permet d'accéder aux fonctionnalités en ligne, mais pas seulement. Il propose aussi des essais temporaires de jeux récents et, surtout, une ludothèque rétrogaming qui s'enrichit régulièrement. Une nouveauté s'ajoute d'ailleurs au catalogue de la Game Boy Advance pour celles et ceux qui ont opté pour la formule « Pack additionnel ». Il s'agit d'un opus tiré d'une emblématique du J-RPG, Fire Emblem.

Eh oui ! Un deuxième épisode de la saga rejoint enfin le Nintendo Switch Online. Il s'agit cette fois de Fire Emblem The Sacred Stones. Cet opus vous entraîne au royaume de Renais. D'ordinaire paisible, il est sous le coup d'une attaque de l'Empire Grado, qui était pourtant son allié. Vous allez ainsi suivre l'aventure des jumeaux Eirika et Ephraim, décidé à libérer leur nation du joug de leur nouvel ennemi.

Une fois de plus, c'est un titre culte qui rejoint donc le catalogue du Nintendo Switch Online. Les amateurs de RPG à l'ancienne auront le plaisir de se plonger dans cette aventure qui a su marquer l'ère de la GBA au milieu des années 2000. Fire Emblem The Sacred Stones est disponible dès à présent pour tous les abonnés profitant de la formule « Pack additionnel ». Pour rappel, c'est elle qui donne accès au catalogue de ladite console portable, ainsi qu'à d'autres supplémentaires comme celui de la Nintendo 64 et de la Mega Drive.