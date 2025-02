Bonne nouvelle pour les abonnés Nintendo Switch Online ! Un nouveau jeu est disponible en essai gratuit. Eh oui, la Xbox Series et la PS5 ne sont pas les seules consoles à proposer ce genre d’opportunité. Un vrai point positif pour tester un jeu avant d’acheter, sans prendre de risque. Idéal pour éviter de dépenser de l’argent dans un titre qui pourrait ne pas nous plaire.

Un gros jeu à tester gratuitement sur le Nintendo Switch Online

Ainsi EA FC 25 sera disponible en essai gratuit pendant une semaine. Une occasion parfaite pour tester le jeu sans dépenser un centime. L’essai sera accessible du 24 février au 2 mars 2025. Il suffit d’être abonné à Nintendo Switch Online pour en profiter. Mieux encore, le jeu peut être téléchargé dès maintenant sur l’eShop pour être prêt à jouer dès le premier jour.

Pendant cette période, aucune restriction. Vous pourrez tester tous les modes du jeu, dont :

Le mode Carrière , pour gérer votre club et bâtir une équipe de rêve

, pour gérer votre club et bâtir une équipe de rêve Le mode Ultimate Team , toujours aussi populaire

, toujours aussi populaire Les Coupes et Saisons , pour affronter l’IA ou d’autres joueurs

, pour affronter l’IA ou d’autres joueurs Les clubs et compétitions sous licence officielle

Autre bonne nouvelle : toute progression réalisée pendant l’essai sera conservée si vous achetez le jeu ensuite.

Une version optimisée sur Nintendo Switch

Pour la première fois, la version Switch de EA SPORTS FC 25 utilise le moteur Frostbite. Résultat ? Un rendu plus fluide, des animations retravaillées et une expérience plus proche des versions PS5 et Xbox. Un vrai bond en avant par rapport aux anciens FIFA sur Switch.

Être abonné à Nintendo Switch Online Télécharger EA SPORTS FC 25 sur l’eShop dès maintenant Jouer gratuitement du 24 février au 2 mars 2025

Avec cette offre, Nintendo poursuit son initiative Jeux à l’essai, qui permet régulièrement de tester des titres majeurs gratuitement. Après Splatoon 3 et Mario Kart 8 Deluxe, c’est au tour d’EA SPORTS FC 25 d’être mis en avant. Une belle opportunité pour les amateurs de football de découvrir cette nouvelle version sur Switch et, pourquoi pas, de se laisser tenter définitivement.

Source : Nintendo