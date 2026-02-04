Si l’on parle beaucoup de Xbox et de son Game Pass, ou encore de PlayStation et de son PS Plus, il ne faut pas pour autant négliger Nintendo et son Nintendo Switch Online, qui regorge lui aussi d’avantages pour les abonnés. En effet, à l’instar des deux autres éditeurs, la firme de Kyoto n’hésite pas à proposer à sa communauté un catalogue rempli de jeux, parmi lesquels se trouvent notamment d’anciens classiques ayant fait les beaux jours de la marque dans le passé. Et deux d’entre eux viennent justement de faire leur arrivée dans le service.

Voici les nouvelles arrivées du Nintendo Switch Online

Dès aujourd’hui, les abonnés au Nintendo Switch Online peuvent ainsi se replonger dans deux titres issus de la génération Game Boy, désormais disponibles via le catalogue des Nintendo Classics. Le premier, Yoshi, est un jeu d’action et de réflexion mettant en scène l’adorable compagnon de Mario. « Yoshi a été emprisonné dans un œuf. Et maintenant, il pleut des Goombas, des Bloups et des Amis Boos et vous devez aider Mario à arrêter l'invasion aérienne » nous explique notamment le synopsis du jeu.

Sorti en 1992, il prend alors la forme d’une sorte de Tetris-like, qui rappellera sans doute de nombreux souvenirs aux abonnés du Nintendo Switch Online. En tout cas pour ceux qui ont connu l’ère fabuleuse de la Game Boy. Dans le même temps, certains se souviendront alors peut-être de Balloon Kid, le second jeu qui fait aujourd’hui son arrivée dans le catalogue des Nintendo Classics. Sorti en 1991, il s’apparente de son côté à un jeu de plateforme dans lequel le joueur incarne Alice, une petite fille chargée de sauver son frère emporté par des ballons flottants.

« Flottez à travers huit différents niveaux alors que vous suivez la trace des ballons de Jim. Collectez le plus de ballons possible pour obtenir des bonus. Testez vos compétences en pilotage pour éviter les ennemis ou lâchez-les pour combattre vos ennemis au sol » nous dit-on sur le site de Nintendo. De quoi offrir une belle dose de nostalgie à l’ensemble des abonnés au Nintendo Switch Online, donc, qui peuvent dès maintenant retrouver Yoshi et Balloon Kid dans la liste des jeux Game Boy des Nintendo Classics.

Source : Nintendo