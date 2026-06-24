Il y a un peu plus d’un mois maintenant, Nintendo officialisait la nouvelle que tout le monde redoutait : la Nintendo Switch 2 va bientôt augmenter ses prix. En effet, après avoir été commercialisée au tarif de 469.99€ depuis son lancement, la console va finalement passer à 499.99€ à compter du 1er septembre 2026, chargeant ainsi ses futurs acquéreurs de 30€ supplémentaires. Et il semblerait malheureusement que la machine ne soit pas la seule concernée, puisque le Nintendo Switch Online va lui aussi subir l’inflation très prochainement.

Le Nintendo Switch Online augmente ses prix au Japon

En tout cas sur le marché japonais, dans un premier temps, où un « Avis de modification de prix pour le Nintendo Switch Online » publié par Nintendo nous apprend que le service du constructeur reverra lui aussi ses tarifs à la hausse à compter du 1er juillet 2026. Soit d'ici quelques jours à peine, en somme. La formule individuelle, divisée en trois paliers de 306, 815 et 2 400 yens, passera ainsi à 400, 1 000 et 3 000 yens dès le mois prochain ; tandis que la formule familiale, de son côté, passera de 4 500 yens et 5 800 yens pour un abonnement de 12 mois.

Mais les choses ne s’arrêtent évidemment pas là puisque la formule comprenant le Pack additionnel en plus du Nintendo Switch Online est elle aussi vouée à augmenter, voyant ses prix passer de 4 900 à 5 900 yens pour la version individuelle ; et de 8 900 à 9 900 yens pour la version familiale. De belles augmentations, donc, qui montrent malheureusement qu’après PlayStation et son PS Plus ou encore Xbox et son Xbox Game Pass, l’éditeur japonais est lui aussi de plus en plus touché par les conditions actuelles du marché.

© Nintendo.

L’Europe épargnée… mais pour combien de temps ?

Vous aurez toutefois noté que tous les prix indiqués dans cet article sont tous en yens, et non en euros. Et la raison à cela est simple : pour l’heure, aucune hausse ne semble être au programme pour le Nintendo Switch Online en dehors du Japon. Ce qui est d’autant plus surprenant que la compagnie a dévoilé ces nouveaux prix le 8 mai dernier, soit en même temps que l’annonce de l’inflation à venir pour la Nintendo Switch 2. De fait, tout porte à croire que le reste du monde est encore épargné pour le moment, Europe comprise.

Mais forcément, la grande question est : pour combien de temps ? Car si le Nintendo Switch Online est voué à augmenter sur le territoire nippon, où le yen connaît une véritable crise, il est tout de même peu probable que les autres territoires y échappent bien longtemps. Surtout quand on voit les tarifs ultra compétitifs appliqués par Nintendo à son service, très éloignés de ceux en vigueur chez PlayStation et Xbox. À ce stade, autant dire qu’il vaut mieux s’y préparer, donc, car la mauvaise nouvelle pourrait sans doute tomber d’une minute à l’autre.

Source : Nintendo Japon