Comme le Xbox Game Pass sur Xbox ou le PS Plus Extra & Premium sur PlayStation, le Nintendo Switch Online est un service qui permet, entre autres, d ‘avoir accès à un large catalogue de jeux. Il existe d’ailleurs plusieurs formules permettant d’élargir l’offre et de jouer à des jeux rétros issu de toutes les anciennes plateformes de Nintendo. Ce sont d’ailleurs 3 jeux de la Game Boy Advance qui débarquent ce mois-ci et qui devraient faire des heureux.

Trois nouveaux jeux cultes dans le Nintendo Switch Online

Le catalogue Advance du Nintendo Switch Online va en effet accueillir trois des meilleurs titres de la console portable de Nintendo. Si vous possédez un abonnement et le pack additionnel qui va avec vous pourrez alors jouer sans aucune limite à Super Mario Advance, Super Mario World : Super Mario Advance 2 et Yoshi’s Island : Super Mario Advance 3. Ces jeux mythiques de la console portable de Nintendo seront disponibles dès le 26 mai prochain dans le catalogue Game Boy Advance.

Un abonnement fourni !

À l’heure actuelle, les différents catalogues du Nintendo Switch Online disposent de plus d’une quarantaine de titres rétros à jouer sans modération. Mario, Yoshi ou encore Metroid y proposent leurs meilleurs jeux de l’époque aux côtés de tout un tas d'autres comme Kirby par exemple. Et comme c'est le cas aujourd'hui, ces catalogues reçoivent régulièrement de nouveaux titres. En plus de tous les jeux à la demande, le Nintendo Switch Online offre tout un tas d’autres services tel que le jeu multijoueur, des promotions exclusives, la possibilité de sauvegarder dans le Cloud, etc... Vous pouvez aussi profiter de "missions" régulières (voire événementielles) à faire en utilisant les différentes fonctionnalités du service pour gagner des points de fidélité. Vous pourrez par la suite échanger ces points contre des cadeaux numérique dans une boutique en ligne dédiée.