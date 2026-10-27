Le Nintendo Switch Online complète son offre avec 3 nouveaux jeux gratuits très rares de l'époque Game Boy, dont un par le créateur de Mario lui-même.

Comme les autres services d'abonnement de la concurrence que sont le Xbox Game Pass et le PS Plus, le Nintendo Switch Online garnit régulièrement son catalogue de nouvelles entrées, mais joue quant à lui sur la fibre nostalgique en allant chercher dans la vaste ludothèque de ses précédentes consoles. En l'occurrence, après trois titres Game Boy Advance ajoutés plus tôt ce mois-ci, Big N replonge cette fois dans la ludothèque de la Game Boy originale. Au menu : un jeu d’action surnaturel, un flipper signé HAL Laboratory et un puzzle game cult mais méconnu créé par Shigeru Miyamoto, le père de Mario en personne, intitulé Mole Mania.

3 nouveaux jeux gratuits Game Boy sur le Nintendo Switch Online : Avenging Spirit, Mole Mania et Pinball Revenge of the 'Gator

Les trois nouveaux jeux gratuits du Nintendo Switch Online en question sont disponibles dès maintenant sur Switch et Switch 2, via l’application Game Boy – Nintendo Classics et se présentent comme suit :

Avenging Spirit : sorti en 1992 et développé par Jaleco, ce jeu de plateforme et d’action est l’adaptation Game Boy d’une borne d’arcade. Abattu par un syndicat du crime, le héros revient sous forme de fantôme pour sauver sa petite amie, en possédant le corps des ennemis pour utiliser leurs capacités sur six niveaux.

sorti en 1992 et développé par Jaleco, ce jeu de plateforme et d’action est l’adaptation Game Boy d’une borne d’arcade. Abattu par un syndicat du crime, le héros revient sous forme de fantôme pour sauver sa petite amie, en possédant le corps des ennemis pour utiliser leurs capacités sur six niveaux. Mole Mania : sorti en 1996 au Japon (1997 en Europe), il s’agit d’un puzzle game produit par Shigeru Miyamoto, où la taupe Muddy creuse sous terre pour libérer sa famille des griffes du fermier Jinbe.

sorti en 1996 au Japon (1997 en Europe), il s’agit d’un puzzle game produit par Shigeru Miyamoto, où la taupe Muddy creuse sous terre pour libérer sa famille des griffes du fermier Jinbe. Pinball: Revenge of the ’Gator : sorti en 1989 au Japon (1990 en occident), ce flipper conçu par HAL Laboratory propose quatre tables principales, trois stages bonus et un mode deux joueurs. Laisser filer la bille, c’est la livrer à la gueule d’un alligator.

Précisons que, contrairement aux jeux Game Boy Advance de la précédente fournée, ces titres ne nécessitent pas le Pack additionnel : un abonnement Nintendo Switch Online classique suffit.

Mole Mania, la pépite oubliée de Shigeru Miyamoto

Sans surprise, la tête d’affiche de cette mise à jour du Nintendo Switch Online n’est autre que Mole Mania. Co-développé par Nintendo EAD et Pax Softnica, et surtout créé par l'influent Shigeru Miyamoto lui-même, ce jeu de réflexion est sorti en fin de vie de la Game Boy, à une époque où la N64 et la PlayStation captaient toute l’attention. Résultat : il est malheureusement passé sous le radar de nombreux joueurs.

Le principe est pourtant redoutable. Chaque niveau se joue sur deux couches, en surface et sous terre, et demande de pousser, tirer ou lancer de lourdes boules noires pour neutraliser les ennemis et ouvrir un passage. Le jeu compte sept mondes, des boss et même un mode versus à deux.

De son côté, Pinball: Revenge of the ’Gator intéressera les curieux de l’histoire de HAL Laboratory : ce flipper a servi de base au futur Kirby’s Pinball Land. Quant à Avenging Spirit, son système de possession reste original, plus de trente ans après sa sortie.

Il suffit de disposer d’un abonnement Nintendo Switch Online actif et de mettre à jour l’application Game Boy – Nintendo Classics. Les trois jeux apparaissent alors directement dans le catalogue, sans surcoût.

Source : Nintendo