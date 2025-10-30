Bonne nouvelle pour les abonnés au Nintendo Switch Online sur Switch 2 : un grand classique de la GameCube rejoint le catalogue rétro. Et pour beaucoup, il s’agit tout simplement de l’un des meilleurs jeux jamais sortis sur la console.

Les abonnés au Nintendo Switch Online ont régulièrement droit à de nouvelles pépites rétro grâce aux packs additionnels. Ces catalogues permettent de rejouer à des titres cultes issus des anciennes consoles de la firme, de la Super NES à la Nintendo 64, en passant désormais par la GameCube. Et justement, l’un des jeux les plus marquants arrive sur Nintendo Switch 2.

Un jeu culte dispo sur le Nintendo Switch Online

Ainsi, le mythique Luigi’s Mansion est désormais disponible dans le catalogue rétro GameCube sur le Nintendo Switch Online. Premier vrai rôle en solo pour le frère de Mario, Luigi’s Mansion avait marqué les esprits à sa sortie. Loin de l’ambiance colorée habituelle du Royaume Champignon, le jeu misait sur une atmosphère plus mystérieuse et un humour décalé. Le concept est simple mais redoutablement efficace, Luigi explore un manoir hanté pour sauver Mario, armé d’un aspirateur à fantômes conçu par le fantasque professeur K. Tastroff.

Entre exploration, énigmes et chasse aux esprits farceurs, le titre propose une expérience plus contemplative et posée que les épisodes classiques de Super Mario. Son gameplay original et sa direction artistique inspirée en ont fait un jeu culte, souvent cité parmi les meilleures exclusivités de la GameCube. Et c'est dispo sur le Nintendo Switch Online.

Un retour qui fait plaisir aux nostalgiques

Grâce à cette nouvelle arrivée sur Nintendo Switch Online, les abonnés peuvent redécouvrir l’un des jeux les plus marquants du début des années 2000. La version proposée reste fidèle à l’originale tout en profitant du confort moderne de la Switch 2. Une excellente occasion de revivre ce classique, que l’on ait connu la version d’époque ou non.

Le choix de la date n’a rien d’un hasard. L’arrivée du jeu le 30 octobre tombe à pic pour la période d’Halloween. Avec ses fantômes, son ambiance feutrée et ses éclats de rire, Luigi’s Mansion offre le compromis idéal entre frisson et nostalgie. Ce premier épisode a donné naissance à une série à succès. Après Luigi’s Mansion 2 sur 3DS et Luigi’s Mansion 3 sur Switch, le personnage timide de Nintendo s’est imposé comme un héros à part entière.

Source : Nintendo