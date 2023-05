Comme ses concurrents PlayStation et Xbox, Nintendo propose désormais un service en ligne payant permettant de jouer en multijoueur, mais aussi d’accéder à plusieurs autres services. Le Nintendo Switch Online permet en effet de jouer à un large catalogue de jeux tout droit sorti des différentes générations de consoles de Nintendo. Et si d’habitude tout ce site est payant, une offre exceptionnelle va vous permettre d’en profiter gratuitement pendant une durée limitée.

Ce week-end, du 6 au 7 mai 2023, Nintendo vous offre la possibilité de profiter d’une version d’essai de 7 jours du Nintendo Switch Online gratuitement. Vous pourrez alors profiter de la totalité des services que propose Big N sur sa Switch, comme le multijoueur sur vos jeux préférés, un accès aux sauvegardes sur le cloud, des offres exclusives et bien sûr, des jeux accessibles sans frais supplémentaires. Ce sera l’occasion pour vous de (re)découvrir de grands classiques, notamment de bon vieux Mario. Notez par ailleurs que différent packs sont disponibles et vous offre donne l'accès a un plus grand catalogue de jeux Nintendo 64 et plus encore.

Pour profiter de cette offre, c’est très simple, il suffit de se rendre dans l’eShop puis dans l’onglet Nintendo Switch Online. Il faudra par la suite entrer un mode de paiement valide afin de finaliser l’affaire. Notez que vous ne serez pas prélevé le temps de l’essai gratuit, mais que le prélèvement automatique sera activé. Il faudra donc penser à le désactiver avant la fin de l’essai si vous ne souhaitez pas rester abonnés.

Un seul pré requis toutefois, il ne faut jamais avoir été inscrit au Nintendo Switch Online auparavant.

Méthodes pour profiter de l'offre