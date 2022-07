Avis à tous les Inklings, Octalings et les amateurs de Splatoon. Une nouvelle Nintendo Switch OLED arrive et elle sera aux couleurs de la prochaine exclusivité. Et elle est franchement jolie.

Une Nintendo Switch OLED Splatoon 3

Une grosse tâche sur son dock, bleue et violette d’un côté, verte et jaune de l’autre, la nouvelle Nintendo Switch OLED arrivera le 26 août prochain. Un modèle aux couleurs de Splatoon 3 orné d’images de calamars de Splatsville sur le dos, le dock et les Joy Con dont le prix français n’a pas encore été communiqué. On sait néanmoins qu'il sera vendu 359,99 dollars aux État-Unis.

Il s’accompagnera un peu plus tard d’une manette Switch Pro aux couleurs des Inklings et Octolings aux grips colorés ainsi que d’une housse de transport aux motifs de Splatoon 3. Le premier accessoire sera vendu à 74,99 dollars et le second à 24,99 dollars, mais là encore, les prix français n’ont pas été communiqués. Tous deux arriveront en même temps que la sortie de Splatoon 3, à savoir le 9 septembre prochain. Notons que l’étui inclura deux vitres de protection, l’une pour la Nintendo Switch classique et l’autre pour Switch OLED.