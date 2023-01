La Nintendo Switch OLED est l'une des consoles les plus intéressantes sur le marché. Actuellement, si vous l'achetez à la Fnac, vous aurez aussi droit à un jeu gratuit et pas n'importe lequel !

La Fnac offre un jeu gratuit à l'achat de la Nintendo Switch OLED !

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom ne sortira qu'en mai. C'est l'occasion parfaite de s'offrir une Nintendo Switch OLED et de pouvoir profiter du jeu dès sa sortie.

Le côté hybride de la Nintendo Switch OLED fait d’elle une console portable et de salon en même temps. En effet, elle est parfaite pour toute la famille, mais vous pouvez aussi la transporter partout avec vous, afin de profiter de ses jeux à tout moment et où vous voulez.

L'offre de la Fnac vous fera économiser plus de 44 euros ! Elle vous permettra d’avoir une Nintendo Switch OLED à 319,99 euros et de profiter du jeu Zelda Skyward Sword gratuitement. Sans la console, ce jeu est vendu à 44,99 euros. L'offre est valable jusqu'au 5 février 2023, mais attention, rien ne garantira que les stocks seront toujours disponibles d'ici là !

Pour faire court :

Nintendo Switch OLED : 319,99 €

Le jeu “The Legend of Zelda Skyward Sword HD” : 44,99 €

Prix de base de la Switch OLED + Skyward Sword HD : 364,98 €

Prix offert par Fnac avec le jeu gratuit : 319,99 €

Si vous achetez la Nintendo Switch OLED de chez Fnac, The Legend of Zelda : Skyward Sword HD vous sera offert !

Il n'est plus nécessaire de présenter la Nintendo Switch OLED. Parlons plutôt du contenu du futur Zelda ! Ce jeu propose une aventure enchanteresse, avec des donjons fantastiques et des puzzles un peu complexes, sans oublier la bande originale, qui est sublime.