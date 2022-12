Cette promo Cdiscount tombe à pic pour Noël, avec un pack qui contient la Nintendo Switch OLED, ainsi qu'un jeu familial, mais pas n'importe lequel ! Il s'agit en fait de Nintendo Switch Sports, parfait pour jouer ensemble en famille ou entre amis.

Promo Noël : le pack Nintendo Switch OLED Néon avec le jeu Nintendo Switch Sports à prix réduit !

Aucun doute, là-dessus, la Nintendo Switch OLED est parfaite pour joueur en solo ou en groupe, et elle sera idéale pour divertir vos invités le soir du réveillon de Noël ou du Nouvel An. Mais que serait la Nintendo Switch sans ses jeux ? C'est d'ailleurs pour cette raison que ce pack a réussi à séduire bon nombre de consommateurs avant les fêtes. Plutôt que d'acheter séparément la console et le jeu, vous pouvez simplement opter pour le pack et le tour est joué !

Cdiscount a pensé à vous, en proposant la Nintendo Switch OLED Néon accompagnée du jeu Nintendo Switch Sports. Ce pack est vendu à 329,99 euros au lieu 369,99 euros, soit 40 € de réduction. Si vous passez votre commande dès maintenant, vous aurez la chance de recevoir votre console juste avant Noël.

Cependant, il faut savoir que cette offre est destinée aux abonnés au service Cdiscount à volonté. Si vous ne disposez pas de cet abonnement, vous pouvez opter pour 6 jours d'essai gratuit et sans engagement.

La référence en matière de console

En ce moment, la Nintendo Switch OLED est une valeur sûre en matière de console. Il s'agit d'ailleurs de la meilleure version de la Switch qui existe sur le marché. Elle offre une excellente expérience de jeu grâce à son écran OLED de 7 pouces doté d'une résolution de 1280 x 720 pixels.

Ainsi, même en jouant en mode console portable, vous profiterez de belles images et d'une bonne luminosité. Avec sa capacité de stockage de 64 Go, vous aurez la possibilité d'y stocker plusieurs jeux. Côté autonomie, celle-ci offre de 4,5 à 9 heures de jeu.

Mais ce qu'on apprécie le plus dans cette console, c'est sans doute son côté hybride. En effet, il est possible de la brancher à votre téléviseur pour jouer à plusieurs sur un grand écran.

Ce pack contient, en plus de la console Nintendo Switch OLED, une paire de Joy Con Néon. Ainsi, il sera parfait pour jouer en groupe pendant les fêtes. Il dispose également du jeu Nintendo Switch Sports, qui vous poussera à faire de l'exercice pour brûler des calories après les dîners copieux de Noël et du Jour de l'An.