Nintendo vient de déployer une nouvelle application qui sera fort utile à ses utilisateurs. C’est clairement une excellente idée en plus d’être dans l’ère du temps. Il est finalement seulement dommage que ce soit arrivé si tard, d’autant qu’elle est très utile. Mais mieux vaut tard que jamais, comme on dit.

Nintendo lance une nouvelle appli très utile pour les joueurs !

Dès aujourd’hui, tous les utilisateurs de Switch, ou ayant tout simplement un compte Nintendo, peuvent télécharger une nouvelle application : Nintendo Store. Si PlayStation et Xbox ont une longueur d’avance avec des applications disponibles depuis 2011 et 2017, Big N n’a pas à rougir et propose ici un logiciel tout ce qu’il y a de plus fonctionnel. Il suffit de lier son compte Nintendo à l’application pour avoir accès à tout le magasin en ligne et plus encore.

En plus des jeux et des DLC, il est en effet possible de trouver du hardware (consoles, manettes, accessoires…) mais aussi des goodies. Le système de fidélité avec les points platine est également présent, ainsi que des statistiques détaillées de vos préférences et historiques de jeux. Vous pouvez notamment accéder à la liste complète des jeux Nintendo Switch 2 & 1 auxquels vous avez joué depuis le début de votre compte, mais aussi au temps de jeu enregistré avec le détail des sessions (date et durée de jeu). L’application est totalement gratuite et peut être téléchargée sur Android et iOS.

En revanche, aucun lien n’est fait avec Nintendo Switch App, qui permet de récupérer des images ou de profiter de quelques applis compagnons pour une poignée de jeux, ni même avec Nintendo Today, l’appli qui donne toutes les news de Nintendo. En somme, il vous faudra installer pas moins de trois applications si vous voulez profiter de l’écosystème complet. Il ne manquera donc plus qu’à tout centraliser un peu à la manière de ce qu’a fait PlayStation, et on sera tout bon !