Comme chaque mois, sauf cas exceptionnels, les joueurs Nintendo Switch peuvent découvrir un nouveau jeu pendant une durée limitée. Pour celui de janvier 2023, l’éditeur japonais a décidé de proposer un nouveau jeu gratuit idéal pour des soirées entre amis ou en famille.

Un nouveau jeu gratuit Nintendo Switch Online

La routine continue en 2023. Nintendo met régulièrement en avant des jeux très appréciés, parfois méconnus du grand public grâce à son « Jeu à l’essai ». Comme son nom le laisse entendre, il permet donc de tester un jeu gratuitement, mais seulement pendant une période donnée. L’année dernière, la firme nippone avait misé sur de gros titres dont Monster Hunter Rise, Pokkén Tournament DX ou encore Mario + Les Lapins Crétins. En janvier 2023, les joueurs Nintendo Switch pourront donc essayer un nouveau jeu moins imposant, mais tout aussi sympathique : UNO.

Le célèbre jeu de cartes aux +4 qui peuvent ruiner des années d’amitié revient donc dans un jeu vidéo signé Ubisoft. Sans surprise, ce titre reprend tous les concepts de jeu de base en les adaptant à la Nintendo Switch. Le but reste d’être le premier à se débarrasser de toutes ses cartes en usant et abusant des malus à infliger à ses opposants. Cette version propose néanmoins quelques originalités, dont la possibilité de personnaliser ses parties avec un gamme de variantes uniques, permettant d’ajouter une nouvelle dose de défi des et des conditions d’attributs inédites. Ce jeu gratuit Nintendo Switch est évidemment jouable en ligne, mais également en coop jusqu’à 4 via autant de consoles. Attention, toutefois c’est soumis à condition, tout le monde ne pourra profiter de cet essai.

Du 19 au 26 janvier 2023, seuls les abonnés au Nintendo Switch Online pourront jouer gratuitement à UNO. Comme d’habitude, ils auront accès à l’intégralité du jeu et de son contenu pendant plus d’une semaine sans aucune restriction. De quoi permettre aux joueurs de découvrir ce titre et d’éventuellement craquer par la suite grâce à une réduction offerte sur le jeu en même temps.