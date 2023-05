À quelques jours de la sortie de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, un nouveau jeu Nintendo Switch est annoncé. Un titre inspiré par Breath of the Wild, dixit les développeurs.

L'année 2023 de la Nintendo Switch a démarré sur les chapeaux de roue. Rien qu'au premier trimestre, les possesseurs de la console ont eu Bayonetta 3, Octopath Traveler 2, Kirby's Return to Dream Land et d'autres.

Mais il reste encore de longs mois et la prochaine star de la machine, ce sera The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, la suite ultra attendue de Breath of the Wild. Bien entendu, il y a d'autres jeux, y compris un petit nouveau qui s'incruste en dernière minute sur le calendrier du constructeur japonais.

Biomutant, le jeu de Expriment 101 édité par THQ Nordic, s'approche de la Nintendo Switch. L'annonce officielle est enfin tombée après quelques rumeurs. « Des armes à feu, des épées et du Wung-Fu à emporter partout : Biomutant arrive bientôt sur Switch » via Twitter. Un jeu à l'accueil mitigé sur consoles et PC, que ce soit les retours de la presse ou des joueurs, mais qui a été rentable en une semaine pour l'éditeur. En quelques jours, le jeu s'était écoulé à plus d'un million d'exemplaires partout dans le monde.

Pas encore de trailer, juste un site officiel habillé avec un compte à rebours, mais Biomutant sortira le 30 novembre 2023 sur Nintendo Switch. Biomutant est un RPG post-apocalyptique où l'on incarne une boule de poils capable de maîtriser le kung-fu et des armes létales (à feu, blanches). Un animal qui pourrait être le cousin de Rocket actuellement à l'affiche des Gardiens de la Galaxie 3.

Une épidémie sème la mort et l'Arbre-de-Vie dépérit. Les tribus sont divisées. Explorez un monde en plein chaos et déterminez son avenir : serez-vous un sauveur ou le plongerez-vous vers un destin plus sombre encore ? Le système de combat d'arts martiaux vous offre la plus grande liberté de mouvement et une agilité incomparable pour tirer, vous battre au corps à corps et exploiter vos pouvoirs de mutant. Au fil de votre progression, vous apprendrez de nouvelles formes de combat wung-fu auprès des maîtres que vous rencontrerez, ce qui vous offrira de plus en plus de choix en combat, pour une expérience toujours renouvelée. Via Steam.

Crédits : Amazon.

Et Hollow Knight Silksong, ça sort quand ?

Avant la sortie de Biomutant, les développeurs avaient déclaré que la structure du jeu était semblable à celle de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Les joueurs Nintendo Switch pourront se faire leur propre avis d'ici la fin de l'année.

Dans les grosses sorties, il y aura aussi Pikmin 4 à compter du 21 juillet 2023. Un nouvel épisode évidemment majeur pour Big N vu l'aura de la licence. En revanche, n'attendez plus Marvel's Midnight Suns car la version Nintendo Switch a été annulée. Dommage vu la qualité de ce XCOM-like. Et c'est encore plus dommage que c'est un titre qui se prête à merveille à la console. Le constructeur aura certainement d'autres annonces à faire.

Les fans n'attendent d'ailleurs qu'une chose : la date de sortie d'Hollow Knight Silksong. Les années passent et toujours rien ! À noter que ce soft extrêmement attendu sera également disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. En 2023 ? Tous les espoirs sont permis.