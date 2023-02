Tous les mois ou presque, Nintendo met à disposition un titre à tester gratuitement dans le cadre de son programme « Jeux à l'essai ». Une initiative qui permet aux joueurs Nintendo Switch ayant un abonnement au NSO de découvrir une nouvelle production pendant une durée limitée, mais en ayant accès à l’ensemble de son contenu et de ses fonctionnalités. Pour ce mois de février, la firme japonaise mise sur une licence très appréciée, qui reviendra justement d’ici quelques mois avec un nouvel épisode.

Le nouveau jeu gratuit Nintendo Switch Online est disponible

Le mois se termine sur une excellente note pour de nombreux joueurs Nintendo Switch. En ce lundi 20 février 2023, un nouveau jeu gratuit est disponible grâce à l'opération « Jeu à l’essai ». Comme son nom le laisse entrevoir, elle permet de découvrir de nouveaux titres tous les mois dans leur intégralité et sans aucune restriction. La firme nippone en profite donc pour mettre en avant des titres plus confidentiels comme des licences appréciées mais méconnues du grand public. C’est au tour de la saga Katamari Damacy de profiter de ce petit coup de communication bien orchestré.

Comme annoncé lors du Nintendo Direct du 8 février 2023, Katamari Damacy Reroll est donc le nouveau jeu gratuit du Nintendo Switch Online. Ça tombe à pic, puisque le second épisode de la saga aura justement le droit à une version remasterisée baptisée We Love Katamari Reroll + Royal Reverie dès le 2 juin 2023. Les abonnés peuvent donc d’abord découvrir le remaster du premier épisode avec des graphismes mis à jour et quelques améliorations de gameplay. Dans ce nouveau jeu à l’essai, le Prince du Cosmos est prêt à faire rouler tout ce qui se trouve sur son chemin pour réparer les erreurs de son père. Pour le joueur, cette mésaventure se traduit par des niveaux loufoques, un gameplay aux petits oignons et du multijoueur disponible grâce aux deux Joy-Con de la Nintendo Switch.

Ce nouveau jeu gratuit Nintendo Switch Online est donc disponible du lundi 20 février 2023 à 10h jusqu’au dimanche 26 février à 23h59. On rappelle si besoin est que le programme « Jeux à l’Essai » permet d’accéder à l’ensemble des contenus et des fonctionnalités. De quoi donner largement le temps de le finir ou d’en découvrir le côté fun le temps de quelques heures. Dans ce même laps de temps, une réduction sera proposée sur Katamari Damacy Reroll au cas où vous souhaiteriez conserver le jeu.