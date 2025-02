Avec l’annonce de la Nintendo Switch 2, on peut légitimement se poser des questions sur l’avenir de la première console. Va-t-elle disparaître rapidement ? Nintendo répond.

La Nintendo Switch n’est pas encore prête à tirer sa révérence. Malgré l’arrivée imminente de la Nintendo Switch 2, Nintendo a confirmé qu’il continuerait à soutenir la console actuelle. Mais pour combien de temps ? Que peux t-on apprendre exactement ? Début de réponse !

La Nintendo Switch loin d'être morte mais...

Lors de son dernier bilan financier, Nintendo a précisé que la Nintendo Switch ne sera pas abandonnée immédiatement. Tout dépendra de la demande des joueurs. Avec 150 millions d’unités vendues, la console s’approche du record de la PlayStation 2 (160 millions). Pourtant, les ventes commencent à ralentir. Nintendo a dû revoir ses prévisions, notamment à cause d’une baisse de 30 % des ventes sur le dernier trimestre.

Malgré cette chute, Nintendo reste confiant. Selon Shuntaro Furukawa, président de la firme, l’annonce de la Switch 2 n’a pas eu d’impact majeur sur ces chiffres. Il estime que la console reste solide, même après huit ans d’existence.

Jusqu’à quand la Switch sera-t-elle soutenue ?

Nintendo a l’habitude de maintenir ses consoles en vie plusieurs années après l’arrivée d’un nouveau modèle. Mais il ne faut pas se méprendre : l’entreprise japonaise n’est pas là pour faire de la philanthropie. Son objectif principal reste le profit. Tant que la Switch continue de se vendre, Nintendo ne l’abandonnera pas. Tout reste possible.

Rappelons quelques chiffres :

La Wii (2006) a bénéficié de services en ligne jusqu’en 2014 .

(2006) a bénéficié de services en ligne jusqu’en . La 3DS et la Wii U ont été supportées jusqu’en 2024, bien après l’arrêt de leur production.

La vraie question est de savoir si Nintendo se contentera de maintenir les services en ligne ou s’il continuera à sortir des jeux sur Nintendo Switch après l’arrivée de la Switch 2. Nintendo reste prudent. Si les joueurs continuent d’acheter des jeux et du matériel, la Switch pourrait encore durer quelques années. Mais avec l’arrivée d’une nouvelle console et des ventes en baisse, la transition pourrait être plus rapide que prévu. Les prochains mois seront déterminants. La Switch 2 marquera-t-elle la fin brutale de la Switch ? Ou Nintendo misera-t-il sur une cohabitation entre les deux consoles ? Réponse bientôt.

Source : Nintendo