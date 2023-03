La vaillante Nintendo Switch semble avoir ce qu'il faut dans le cœur pour accueillir Call of Duty Modern Warfare 2. Explications.

On pouvait vous en parler il y a peu, l'inquiétude grandit aussi bien chez les joueurs que chez les autorités sur la potentielle main mise de Microsoft sur Call of Duty pour en faire une exclusivité. Partant de ce postulat, le géant de la tech a fait une lettre de 33 pages qui explique notamment à quel point il serait facile de transposer Call of Duty Modern Warfare 2 (pour ne citer que lui) sur Nintendo Switch.

COD pourrait s'inviter sur Nintendo Switch

Dans la dite lettre Microsoft parle aussi de Call of Duty Warzone sur Nintendo Switch. Voyez plutôt ce qui est écrit noir sur blanc :

Le moteur de jeu qui alimente Warzone est mature et a été optimisé pour fonctionner sur une large gamme de périphériques matériels (allant de la console Xbox One sortie en 2015 à la Xbox Series X). Warzone

prend en charge le matériel PC avec des cartes GPU qui ont été publiées dès 2015.

On peut aussi dans le même esprit découvrir cette déclaration qui veut tout dire :

L'équipe de développement d'Activision a une longue histoire d'optimisation des performances de jeu pour les capacités matérielles disponibles.

Une confiance dans le produit

Bientôt sur Switch ?

Il semble donc y avoir une grande confiance au sein de Microsoft (mais aussi chez Activision) dans le fait de pouvoir porter les jeux COD sur la Nintendo Switch, malgré son matériel vieillissant et peu performant. Pour appuyer son propos, Microsoft a donné en exemple des titres "similaire" sur la plate-forme, comme Apex Legends et Fortnite. Si ceux-ci sont jouables, il faut bien admettre que l'optimisation n'est pas forcément au rendez-vous.

Enfin, en guise de conclusion, Microsoft a déclaré que les "avantages seront substantiels". Et que si les futurs titres de Call of Duty étaient portés sur Switch, cela augmenterait le nombre de joueurs disponibles pour jouer et augmenterait la valeur du catalogue Nintendo Switch en lui même.