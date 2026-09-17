Les possesseurs de la première Nintendo Switch sont invités à mettre à jour leur console le plus vite possible en raison d'une faille de sécurité importante.

La dernière mise à jour de la Nintendo Switch première du nom pourrait sauver votre machine. En effet, la précédente version du logiciel système n'avait pas fait qu'apporter des améliorations, elle avait aussi fait apparaître une nouvelle faille de sécurité que les pirates seraient bien enclins à exploiter. Pour éviter tout problème, la firme de Kyoto vous enjoint à installer le patch le plus récent rapidement.

Un problème avec les QR Codes réglé avec la version 23.0.0

Le support Nintendo a remarqué un problème de taille sur les précédentes versions de la Nintendo Switch première du nom, celle sortie en 2017 et ses diverses déclinaisons. Cela concerne le système de QR Code servant à connecter votre console hybride à un autre périphérique, votre smartphone en l'occurrence.

Le système de QR Code permet notamment de récupérer des captures d'écran de la Nintendo Switch directement sur votre téléphone. Il sert aussi à se connecter à d'autres joueurs à proximité pour jouer à Mario Kart Live: Home Circuit. Son usage est donc restreint selon votre utilisation.

Que vous utilisiez souvent ou non le système de QR Code, il faut tout de même prendre cette faille de sécurité avec sérieux. En effet, quiconque parviendrait à avoir accès avant vous à ce code pourrait accéder aux informations stockées sur votre Nintendo Switch. Or, elle contient notamment les informations de votre compte. C'est pourquoi il est recommandé de mettre rapidement à jour votre console.

Comment mettre à jour la Nintendo Switch ?

Généralement, si votre Nintendo Switch est connectée à Internet par défaut, un message vous proposant de la mettre à jour s'affiche dès que vous l'allumez. Si ce n'est pas le cas, la procédure est très simple. Tout se passe directement dans les paramètres de votre console :

Rendez-vous dans les paramètres de la Nintendo Switch.

Vérifiez la connexion Internet.

Ensuite, descendez tout en bas de la colonne de gauche, dans la section « Système ».

Poursuivez dans « Mise à jour système ».

Lancez la mise à jour manuellement vers la version 23.0.0.

© Nintendo

Notez bien que cette faille de sécurité est uniquement présente sur les versions antérieures au patch 23.0.0. De même, elle ne touche pas la Nintendo Switch 2.