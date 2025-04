Avis aux joueurs Nintendo Switch, une importante mise à jour vient d'être déployée et vous pouvez la télécharger dès maintenant. Elle ajoute beaucoup de chose, dont de nouvelles fonctionnalités attendues qui préparent le terrain à la Nintendo Switch 2.

À quelques semaines de la sortie de la Nintendo Switch 2 qui sera disponible dès le 5 juin 2025, une importante mise à jour vient d’être déployée pour le système de la première console. S’il n’est pas rare de voir l’interface utilisateur être mise à jour, une telle update reste assez exceptionnelle. Nintendo prépare le terrain et optimise son écosystème avant l’arrivée de sa nouvelle machine qui viendra bien évidemment se greffer à l’ensemble. Au menu de ce gros patch, on peut noter l’arrivée de plusieurs fonctionnalités dont les fameuses cartes virtuelles, vantée lors d’un récent Nintendo Direct, mais aussi tout un tas d'autres ajouts. On fait le tour des nouveautés.

Une grosse mise à jour pour tout le système Nintendo Switch

L’ajout majeur de cette nouvelle mise à jour est bien évidemment l’arrivée des cartes de jeu virtuelles, une fonctionnalité assez floue, mais dont Nintendo semble si fière. Elle permet aux possesseurs de jeux numériques d’utiliser leurs logiciels comme des jeux physiques. Tous les jeux achetés en dématérialisé seront désormais transformés en cartes de jeu virtuelles et rangées dans une bibliothèque dédiée accessible via le menu HOME. Dans ce menu, vous pourrez charger les jeux sur votre console, ou d’autres machines à la volée.

Ça vous permettra également de prêter vos jeux à d’autres utilisateurs en quelques clics pour une durée limitée. Seule ombre au tableau, impossible de dupliquer ces derniers. Si vous prêtez un jeu numérique à l’un de vos proches, vous ne pourrez pas vous-même y jouer, il devra vous le rendre. C’est très curieux dit comme ça, mais ça fonctionne exactement comme si vous prêtiez des jeux physiques.

À cela s'ajoute le Gameshare, une fonctionnalité dédiée à la Nintendo Switch 2 qui permet de partager en direct ses jeux via le mode sans-fil local de façon à pouvoir jouer ensemble sans avoir besoin de plusieurs jeux. Les consoles Nintendo Switch 1 quant à elle ne pourront que recevoir, mais pas émettre.

Notes de patch officielles

Cartes de jeu virtuelles Les logiciels en version numérique, contenus téléchargeables et logiciels gratuits que vous avez téléchargés fonctionnent désormais comme des cartes de jeu virtuelles, dont la liste est affichée dans ce menu. Vous pouvez charger et éjecter vos cartes de jeu virtuelles sur deux consoles associées au maximum. Vous pouvez prêter vos cartes de jeu virtuelles aux autres membres du groupe familial de votre compte Nintendo.

GameShare Depuis une console Nintendo Switch 2, il est possible de partager des logiciels avec d'autres consoles à proximité pour jouer ensemble. Vous ne pouvez jouer de la sorte qu'en utilisant la communication sans fil locale d'une console Nintendo Switch 2. Cette fonctionnalité ne peut pas être utilisée entre plusieurs consoles Nintendo Switch.



D'autres fonctionnalités arrivent dont le transfère de données pour Switch 2

D’autres fonctionnalités comme de nouveaux paramètres de sécurité liés aux cartes de jeu virtuelles pour encore la gestion des licences en ligne ont été ajoutées. Mais l'autre intérêt majeur de cette mise à jour est sans conteste le transfert de données vers la Nintendo Switch 2. Alors oui, la machine n’est pas encore disponible, mais au moins tout est prêt pour l'accueillir. Grâce à ce menu, vous pourrez faire migrer tout le contenu de votre Nintendo Switch vers votre nouvelle console. Evidement, ne vous amusez pas a lancer quoique ce soit sans avoir votre nouvelle console entre les mains, on ne sait jamais. On notera enfin le changement de design de quelques icônes utilisateur.

Notes de patch officielles pour le transfert de données

L'option Transfert des données vers une console Nintendo Switch 2 a été ajoutée dans Paramètres de la console > Console.

vers une console Nintendo Switch 2 a été ajoutée dans Paramètres de la console > Console. Vous pouvez transférer les données de votre console Nintendo Switch vers une console Nintendo Switch 2 à l'aide de la communication sans fil locale.

Si vous allez perdre l'accès à votre console Nintendo Switch avant d'avoir votre console Nintendo Switch 2, vous avez la possibilité de sauvegarder vos données sur un serveur dédié, d'où vous pourrez ensuite les transférer vers votre console Nintendo Switch 2. Une fois que vous aurez enregistré vos données sur le serveur dédié, votre console Nintendo Switch sera réinitialisée, alors ne réalisez cette opération que si vous êtes certain de pouvoir transférer vos données vers une console Nintendo Switch 2.

Si vous souhaitez continuer d'utiliser votre console Nintendo Switch, nous vous recommandons d'attendre d'avoir une console Nintendo Switch 2 avant de réaliser le transfert des données via la communication sans fil locale.

Une connexion Internet et un compte Nintendo sont requis pour réaliser le transfert des données.

Notes de patch officielles pour le reste des nouveautés

La section Paramètres de vérification d'identité a été ajoutée dans Utilisateur > Paramètres de l'utilisateur . Vous pouvez restreindre l'accès au menu des cartes de jeu virtuelles en demandant un code secret ou une connexion à votre compte Nintendo.

a été ajoutée dans . La section Paramètres des licences en ligne a été ajoutée. Lorsque cette option est activée, vous pouvez utiliser les logiciels téléchargés et le contenu téléchargeable que vous avez achetés à condition que la console soit connectée à Internet, même si la carte de jeu virtuelle n'est pas chargée. Pour en savoir plus, consultez les informations disponibles à l'écran des paramètres de la console .

a été ajoutée. Dans le menu HOME, l'icône du Nintendo eShop et celle des nouvelles ont changé de couleur.

Il est désormais possible de sélectionner et transférer plusieurs fichiers à la fois dans le menu "Transférer des données de sauvegarde".

L'apparence de certaines icônes d'utilisateur a été mise à jour.

Source : Nintendo