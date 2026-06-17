La Nintendo Switch s'est mise à jour et les changements sont peut-être plus importants que prévu. Ce sont bien les joueurs qui sont les grands gagnants dans l'histoire.

La Nintendo Switch 2 est peut-être disponible depuis un an maintenant, mais ce n'est pas pour autant que sa grande sœur est laissée à l'abandon. Il y a peu, les deux machines ont d'ailleurs reçu une nouvelle mise à jour chacune de leur côté. Si sur Switch 2 les changements sont plutôt mineurs et ne parleront surtout qu'à quelques joueurs, les modifications sur Nintendo Switch sont déjà plus importantes.

La dernière mise à jour de la Nintendo Switch a fait du bien

C'est rare, mais il arrive parfois que les mises à jour surprennent en améliorant plus de choses que ce qui est réellement mis en avant par les notes de patch. C'est ce qu'il s'est visiblement passé avec la mise à jour 22.5.0 du 15 juin dernier. La Nintendo Switch a eu le droit à de multiples ajustements pour la stabilité du système afin d'améliorer l'expérience utilisateur, mais aussi une refonte du design pour l'e-Shop, ce qui n'était pas arrivé depuis plusieurs années.

Si Big N ne nous parle que de modifications liées aux couleurs, ou encore la possibilité d'avancer ou rembobiner une vidéo de présentation avec les gâchettes, il s'avère que l'utilisation globale du magasin en ligne a été fluidifiée. Il n'y a plus ces micro-ralentissements qui pouvaient apparaître sporadiquement lorsque l'on changeait de page, ou parfois à lors de l'utilisation du clavier virtuel par exemple. Tout est désormais plus fluide, en plus de pouvoir être personnalisé désormais. Une aubaine pour les joueurs qui ne jurent que par le magasin en ligne pour acheter leurs jeux Nintendo Switch.

Détails de la mise à jour 22.5.0

L'interface de la boutique en ligne Nintendo eShop a été repensée.

La couleur de la boutique en ligne Nintendo eShop reflétera désormais la couleur du thème si votre thème dans les paramètres système est défini sur « Basique sombre ».

Le code PIN de vérification de l'utilisateur peut désormais être utilisé pour confirmer l'accès à la boutique en ligne Nintendo et l'utilisation des modes de paiement enregistrés.

Ajout de la possibilité de rembobiner ou d'avancer de 10 secondes avec les boutons ZL et ZR lors du visionnage d'une vidéo en plein écran dans les actualités ou sur le Nintendo eShop.

Améliorations générales de la stabilité du système de la Nintendo Switch afin d'optimiser l'expérience utilisateur.

Comment vérifier sa version et télécharger une mise à jour sur sa console ?

Comme pour la Nintendo Switch 2, normalement vous êtes automatiquement invité à faire la mise à jour lorsque votre console est connectée à internet. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez vérifier vous-même la version et la forcer manuellement. Rendez-vous sur le petit écrou en bas de la page d'accueil, puis Paramètres de la console > Console > Mise à jour de la console. La console fera les vérifications requises et se mettra à jour si besoin.