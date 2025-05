L’eShop de la Nintendo Switch vient de recevoir une mise à jour importante. Peu de temps après la dernière grosse maj. Une évolution discrète, mais qui pourrait bien changer la donne, surtout à l’approche de la Nintendo Switch 2. Car soyons honnêtes : depuis 2017, la boutique en ligne de Nintendo n’a presque pas bougé. Et elle en avait bien besoin....

Une grosse mise à jour avant la Nintendo Switch 2

Interface datée, navigation pas toujours pratique, manque de filtres… L’eShop de la Nintendo Switch est souvent jugé à la traîne, surtout face au PlayStation Store ou au Xbox Store. Mais ce qui agace le plus les joueurs depuis des années, c’est la présence massive de jeux de mauvaise qualité. Des titres vendus à prix cassés, souvent sans intérêt, mais qui squattent les classements.

Pourquoi ? Parce qu’ils profitaient d’une faille simple : être vendus à très bas prix pour générer beaucoup de petites ventes, et grimper facilement dans le top des ventes. Résultat, ces jeux se retrouvaient mis en avant, parfois même devant de vrais bons titres.

Nintendo change les règles du jeu

Avec sa dernière mise à jour, Nintendo revoit enfin le système de classement de l’eShop de la Nintendo Switch. Désormais, les charts ne seront plus basés sur le nombre de copies vendues en 48 heures. À la place, c’est le chiffre d’affaires généré sur 72 heures qui sera pris en compte. En clair : un jeu vendu 1 € devra en vendre plus pour rivaliser avec un titre à 20 €. Cela va limiter fortement la visibilité des jeux-pièges, qui inondaient le top des ventes grâce à des promotions agressives et une communication trompeuse.

Difficile de ne pas faire le lien avec l’arrivée prochaine de la Nintendo Switch 2. Nintendo prépare tranquillement le terrain, et cette amélioration va dans le bon sens. C’est peut-être le début d’un eShop plus propre, plus lisible, et mieux organisé.

Évidemment, cette mise à jour ne règle pas tout. Le catalogue reste encore très chargé, et l’interface mérite un vrai coup de neuf. Mais ce changement montre que Nintendo prend enfin au sérieux l’expérience utilisateur sur sa plateforme.

Source : Nintendo