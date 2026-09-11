Joueurs Nintendo Switch, une nouvelle mise à jour est disponible, et vous devez l’installer de toute urgence pour vous protéger d’une potentielle faille de sécurité découverte.

Cette semaine, l’actualité aura assurément été très mouvementée du côté de chez Nintendo. Entre une conférence dédiée aux 40 ans de The Legend of Zelda, un Nintendo Direct rempli de nouvelles annonces et une grosse mise à jour pour la Nintendo Switch 2, les afficionados de la marque n’auront pas eu le temps de s’ennuyer. Et les choses ne s’arrêtent pas là, puisque la firme vient également de déployer une mise à jour à installer de toute urgence pour la Nintendo Switch première du nom, victime d’une faille de sécurité.

Une brèche de sécurité découverte sur Nintendo Switch

Comme révélé par la compagnie dans un document publié hier, une « fuite potentielle d’informations » a récemment été détectée en raison d’une « vulnérabilité » que certaines personnes malveillantes pourraient exploiter de deux façons différentes :

Lors du l’utilisation de la fonction « Envoyer vers un smartphone » depuis l’Album

Lors de l’utilisation d’un kart pour jouer à Mario Kart Live: Home Circuit

« Dans les deux cas, cette vulnérabilité ne peut pas être exploitée dans un environnement où un tiers n’est pas en mesure de scanner le QR code affiché sur l’écran de la console Nintendo Switch (ou du téléviseur) », prévient toutefois le constructeur dans le but de rassurer les joueurs.

Une mise à jour d’urgence déployée avec la version 23.0.0

C’est pourquoi dans un but préventif, une nouvelle mise à jour a été déployée pour la console, et en particulier pour toutes celles disposant d’une version système antérieure à la 23.0.0, lancée le 9 septembre dernier pour introduire les éléments suivants :

Ajout de « Paramètres » aux cartes de jeu virtuelles depuis le menu HOME. Vous pouvez notamment consulter et modifier la liste des consoles autorisées à utiliser vos cartes de jeu virtuelles.

Au lancement d'un logiciel, si une carte de jeu virtuelle ne peut pas être éjectée depuis une autre Nintendo Switch parce que celle-ci est éteinte ou n'est pas connectée à Internet, une invite propose désormais de lancer le logiciel à l'aide d'une licence en ligne. Seul l'utilisateur ayant acheté le logiciel peut y jouer avec la licence en ligne.

Améliorations générales de la stabilité du système afin d'optimiser l'expérience utilisateur.

Comme d’habitude, l’installation de la mise à jour devrait vous être proposée automatiquement lors du lancement de votre Nintendo Switch. Dans le cas contraire, n’hésitez pas à vous rendre dans les paramètres de la console pour procéder à son installation manuellement.

La Nintendo Switch 2 n’est pas concernée

Notons que comme précisé par le constructeur dans son document, cette faille de sécurité ne peut pas être exploité sur Nintendo Switch 2. Pas de panique pour les possesseurs de cette dernière, donc, qui peuvent profiter de ces fonctionnalités en toute sécurité. Pour les autres, pensez en revanche à installer dès que possible la version 23.0.0, ou, dans le cas contraire, à éviter de recourir à ces dernières dans toute situation où un tiers serait susceptible de scanner le QR code affiché sur votre écran. Car vous connaissez le dicton : mieux vaut prévenir que guérir.

Source : Nintendo