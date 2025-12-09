Régulièrement, la Nintendo Switch 2 se met à jour pour optimiser son expérience utilisateur. Il arrive parfois qu’elle corrige quelques bugs ou améliore la stabilité globale de l’interface. Après une dernière mise à jour au mois de novembre, la machine de Nintendo reçoit aujourd’hui son premier gros patch de décembre. Voici tout ce qui change avec la mise à jour 21.1.0.

Une nouvelle mise à jour système pour la Nintendo Switch 2

Si la mise à jour de novembre sur Nintendo Switch 2 et Switch 1 était relativement importante, notamment parce qu’elle corrigeait un gros bug qui pouvait bloquer les consoles dans certaines situations, ce nouveau patch 21.1.0, disponible depuis le 8 décembre 2024, est quant à lui plus léger. Comme bien souvent, il ne s’agit là que d’une petite mise à jour de stabilité qui viendra consolider la précédente. Les notes de patch sont donc très courtes et très générales. On ne sait pas vraiment ce qui est modifié, mais l'expérience utilisateur et l'utilisation global du système devraient être bien plus fluides et confortables désormais.

Notes de mise à jour 21.1.0

Correctifs généraux de la stabilité du système pour améliorer l’expérience utilisateur.

Illustration mise à jour 21.1.0 Switch 2 ©KiKiToès pour Gameblog

En théorie, si vous jouez régulièrement sur votre Nintendo Switch 2, cette dernière a dû se mettre à jour toute seule. Dans le meilleur des cas, vous avez même dû y être invité en allumant votre console. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez toujours vérifier la version que vous avez et/ou forcer la mise à jour manuellement. Rendez-vous dans Paramètres de la console > Console > Mise à jour de la console. Vous pourrez trouver le numéro de votre version actuelle du système ainsi que de quoi télécharger la plus récente en un clic.

Illustration mise à jour sur Nintendo Switch 2 ©KiKiToès pour Gameblog

Source : Nintendo