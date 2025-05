Suite à la grosse mise à jour 2.0.0 de la Nintendo Switch, la console est devenue inutilisable dans certains cas. Et même si une solution temporaire existe pour remédier à cela, le constructeur japonais propose un patch officiel.

Big N a déployé une grosse mise à jour 20.0.0 pour sa Nintendo Switch qui prépare le terrain pour la suite en amont du lancement de la prochaine console. Un patch important qui ajoute les cartes de jeu virtuelles pour utiliser les jeux numériques comme des titres physiques. Cela permet par exemple de prêter vos jeux pour une durée limitée, ou bien d'en bénéficier sur deux machines, en sachant qu'il faudra les éjecter virtuellement pour cela. Il y a également le support du GameShare de la Nintendo Switch 2 pour partager les jeux via le réseau sans-fil local. De cette manière, un seul joueur a besoin d'un titre pour jouer avec un autre.

Un correctif pour la mise à jour 20.0.0 Nintendo Switch

La mise à jour 20.0.0 de la Nintendo Switch a donc apporté des changements importants, mais malheureusement, elle est aussi à l'origine d'un énorme problème. En fonction de votre modèle de console, et après installation du firmware, vous avez peut-être rencontré l'erreur 2206-1015. Et la conséquence principale de cette erreur est qu'elle rend inutilisable votre machine. D'après les retours cela touche surtout les vieux modèles de Nintendo Switch, dont ceux du lancement en 2017, tandis que les déclinaisons OLED et Lite semblent moins voire pas du tout touchées.

Mais cette erreur 2206-1015 de la mise à jour 20.0.0 de la Nintendo Switch est désormais du passé puisqu'un patch 20.0.1 est téléchargeable pour tout le monde. Il s'applique de façon classique, sauf si vous rencontrez déjà l'erreur. Si c'est le cas, vous aurez des manipulations additionnelles à effectuer.

Notes de patch 20.0.1 pour l'erreur 2206-1015

Voici les notes de patch 20.0.1 de la nouvelle mise à jour Nintendo Switch à installer de toute urgence.

Correction d'un problème où le code d'erreur 2206-1015 se produisait parfois lors du redémarrage de la console après avoir mis à jour vers la version 20.0.0 du logiciel système Nintendo Switch

Si vous rencontrez déjà le code d'erreur 2206-1015 , vous devez passer par des étapes supplémentaires Assurez-vous que la console est bien éteinte Si la console ne répond pas, appuyez sur le bouton POWER pendant douze secondes pour forcer l'arrêt Une fois la console éteinte, maintenez les boutons de volume (+) et (-), puis appuyez sur le bouton POWER pour allumer la console Veillez à bien maintenir les boutons de volume enfoncés jusqu'à ce que le menu du mode restauration apparaisse à l'écran Dans le mode restauration, sélectionnez « Mettre à jour la console » et suivez les instructions pour terminer le processus. Si un code secret du contrôle parental a été activé, vous devrez le saisir pour continuer. Vous pouvez vous rendre sur la page Code Oublié du site Nintendo

© Nintendo.

Source : Nintendo Switch.