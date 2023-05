La quatrième update de la Nintendo Switch de l’année a été déployée. Comme tous les constructeurs, Big N met régulièrement sa console à jour pour apporter des correctifs, améliorer les performances et la stabilité de la machine, protéger les utilisateurs de failles et parfois apporter de nouvelles fonctionnalités. En tout, l’hybride a accueilli trois patchs depuis le début de 2023, sans aucune nouveauté à l’horizon. La version 16.0.3 de la Nintendo Switch ne viendra clairement pas corriger le tir. Voici ce qu’elle change.

La mise à jour Nintendo Switch 16.0.3 déployée

La Nintendo Switch passe en version 16.0.3 en ce 9 mai 2023. Encore une fois, il ne s’agit pas d’une mise à jour majeure. Pour de véritables nouveautés et de fonctionnalités inédites il faudra repasser, si tant est que la console hybride en reçoive avant la sortie de sa successeure. Il s’agit donc, pour ne pas changer, d’une update de routine qui s’axe sur l’amélioration des performances et la stabilité de la machine et de toute ses déclinaisons. En général, ce type de mise à jour permet également de corriger d’éventuelles failles de sécurité qui auraient pu être découvertes, mais sur lesquelles les constructeurs ne communiquent pas systématiquement. Les patch notes de la version 16.0.3 de la Nintendo Switch se résument donc à une ligne, celle que l’on connaît par cœur à force :

Améliorations générales de la stabilité du système et de l’expérience utilisateur

Et c’est tout… officiellement du moins. Comme souvent, la nouvelle mise à jour de la Nintendo Switch cache au moins un autre changement non communiqué. Le dataminer OatmealDome a encore examiné les entrailles de ce patch pour y trouver quelque chose de plus intéressant. Pas de modification de la fameuse liste de mots interdits qui tient à cœur au constructeur, mais un correctif pour un bug pouvant survenir lors de plusieurs opérations simultanées sur les données de sauvegarde. On ne connaît pas la nature exacte du problème ou les soucis qu'il pouvait engendrer, mais il appartient désormais au passé. Et cette fois c’est vraiment tout puisque c'est le seul changement caché de cette mise à jour de la Nintendo Switch.