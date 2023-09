Si vous êtes un collectionneur compulsif ou que vous n'avez pas encore de Nintendo Switch, alors c'est peut-être votre jour de chance. En effet, le compte Twitter officiel européen du constructeur japonais vient d'annoncer l'arrivée de 3 nouveaux bundles, dont deux consacrés au jeu culte Animal Crossing : New Horizons. De quoi révolutionner votre vie... ou pas.

3 bundles s'annoncent, ils sont très beaux

Il n'y a pas vraiment à tergiverser : les deux nouveaux bundles Nintendo Switch Animal Crossing sont très beaux. Mais en toute franchise, ils ne révolutionnent pas complètement les bundles qui existent déjà en version corail et turquoise. La couleur est simplement un peu plus foncée. La grosse nouveauté est en fait au verso de la console, comme vous pouvez le voir dans l'illustration ci-dessous.

C'est beau, non ?

En effet, le nouveau design inclut un magnifique effet de feuillage au verso de la console. Cela ajoute une touche esthétique particulièrement réussie. Sur la face avant, juste en dessous du stick droit, vous trouverez également le logo emblématique de la feuille, que les fans sauront apprécier. À la différence des versions précédentes qui incluaient le jeu séparément, cette fois-ci, Animal Crossing: New Horizons est déjà préinstallé. Nintendo facilite donc la tâche pour les joueurs ; il suffira probablement de mettre à jour le jeu avant de pouvoir en profiter pleinement.

Un bundle Nintendo Switch Sports

L'autre offre groupée est dédiée à un autre jeu emblématique de la Nintendo Switch : Nintendo Switch Sports, qui jouit d'une grande popularité. Contrairement à d'autres bundles, celui-ci ne propose pas la version Lite de la console, mais bien la version hybride. Comme pour le bundle Animal Crossing, le jeu est déjà préinstallé sur la console pour une prise en main immédiate. En plus, une sangle de jambe est incluse dans le package. Cependant, ce bundle ne propose pas de design spécifique (skin) pour la console.

De nombreux commentaires expriment déjà un certain regret que cette offre ne soit pas disponible pour la version OLED de la console. On vous laissera juge de ce choix marketing. L'ensemble, qu'il s'agisse des packs Animal Crossing ou Sports, seront disponibles à partir du 20 octobre 2023. Pendant ce temps, tout le monde attend des nouvelles officielles de la Nintendo Switch 2. D'après les rumeurs les plus récentes, elle a été discrètement révélée et devrait bientôt se montrer. Reste à savoir quand...

Que pensez-vous de ces trois nouveautés ? Allez-vous craquer pour l'une d'elles ?