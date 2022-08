Avis aux amateurs de bons gouts, après une longue attente, le pack de remasterisation de deux jeux Life is Strange de chez Square Enix s'offre enfin une date de sortie sur Nintendo Switch. Il faudra donc patienter encore un peu jusqu'au 27 septembre prochain.

Une version Nintendo Switch un peu à part

Le jeu qui s'appelle Life is Strange : Arcadia Bay Collection et non juste Remastered Collection comme sur les autres plates-formes comprend donc des versions remasterisées du très apprécié Life is Strange original du développeur Don't Nod ainsi que Life is Strange : Before the Storm.

Pour mémoire, cette nouvelle collection devait initialement être lancée le 1er février dernier aux côtés des autres plateformes avant d'être repoussée à la dernière minute. Le jeu conserve le noyau central narratif qui est apprécié par les joueurs mais le titre promet aussi une belle gamme d'améliorations visuelle dans sa version Switch.

On peut par exemple noter des visuels "améliorés et optimisés" pour les personnages et les environnements et on sait que le premier jeu proposera également de animations faciales plus qualitatives pour les personnages.

Pour vous en faire une idée, vous pouvez visionner la bande annonce ci-dessus. De quoi se remémorer avec émotion les aventures de Maxine et Chloé... Pour vous procurer cette version il faudra débourser 39,99 euros et se rendre sur le Store Square Enix.

Allez-vous craquer pour cette version sur Nintendo Switch ?