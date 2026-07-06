PlayStation, Xbox, Nintendo… Peu importe le constructeur dont on parle, c’est définitivement la fin d’une ère en ce moment. En effet, tandis que PlayStation a provoqué un véritable séisme sur l’industrie en annonçant se détourner du marché physique dès 2028, Xbox, de son côté, a malheureusement entamé son fameux « bain de sang » en confirmant se séparer de quatre de ses studios. Quant à Nintendo, c’est la Nintendo Switch qui arrive officiellement en bout de course, tandis que sa disparition du marché européen vient tout juste de prendre date.

C’est officiel, la Nintendo Switch va bientôt disparaître en Europe

Oui, vous avez bien lu. En parallèle du remplacement de l’ensemble de ses produits, confirmé pour la mi-février 2027 afin de permettre au constructeur de s’adapter à la nouvelle règlementation européenne sur les batteries, Nintendo a annoncé son intention de « cesser de fournir aux revendeurs les consoles de la gamme Nintendo Switch, à savoir la Switch, la Switch Lite et la Switch OLED ». Un an et demi seulement après le lancement de la Nintendo Switch 2, c’est donc une sacrée page qui s’apprête déjà à se tourner.

Bien sûr, la firme cessera également de les vendre dans ses propres boutiques, Nintendo Store compris, dès la mi-février 2027. « En ce qui concerne la disponibilité en magasin, veuillez vous renseigner auprès de vos revendeurs locaux pour plus d'informations », prévient en revanche la compagnie sur son site officiel. Avant, précisons-le quand même, de rassurer les joueurs sur un point capital : « le Nintendo eShop, le Switch Online et les autres services continueront tous de fonctionner jusqu’à nouvel ordre ».

Un peu moins de dix ans après son arrivée sur le marché, la Nintendo Switch va donc officiellement pouvoir commencer à prendre sa retraite, ce qui laissera d’autant plus de place à sa successeuse. Et on peut le dire : il s’agira alors d’une retraite plus que méritée pour la machine aux 156 millions d’unités vendues, qui aura réussi à faire rebondir Nintendo de façon admirable après l’échec monumental rencontré par la Wii U. Il n’y a plus qu’à espérer que la Switch 2 continuera sur cette belle lancée, ce qui semble pour l’instant être le cas.

Source : Nintendo