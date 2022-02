On savait que la Nintendo Switch était un franc succès mais visiblement la console dépasse toutes les espérances pour l'entreprise nippone. Sa célèbre Wii vient de se faire dépasser en volume de ventes.

Le bilan financier de Nintendo est l'occasion d'apprendre pas mal de choses sur la Nintendo Switch en terme de chiffres. On peut apprendre ainsi que 103,54 millions de consoles se sont vendues à travers le monde. Les chiffres de la Wii sont donc battus puisqu'elle avait réussi à atteindre la somme (déjà affolante) de 100,9 millions d'acquéreurs.

Champagne pour Nintendo !

Dans le détail c'est aussi bluffant avec 10,67 millions de consoles qui se sont ainsi écoulées entre le 1er octobre et le 31 décembre dernier. Les fêtes de fin d'année furent une véritable bénédiction pour Nintendo. Si il ne s'agit pas de la console de salon la plus vendue au monde, c'est clairement le plus gros succès de la firme japonaise.

La tête qui tourne

Car oui, il reste encore à dépasser la PlayStation 4 avec 118,69 millions de ventes et la PS2 avec plus de 155 millions d'exemplaires. Mais à ce rythme, on a peine à croire que cela n'arrivera pas un jour. D'autant que pour l'heure, nous n'avons pas encore eu le droit à une fameuse "Switch Pro" qui pourrait si elle sort un jour, venir booster les ventes.

Enfin, la dernière donnée qui fait tourner la tête : 766,47 millions de jeux Nintendo Switch vendus. Il faut dire que les exclusivités sont nombreuses et les jeux arrivent par lot chaque année.