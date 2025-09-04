Les prochains jeux gratuits à venir sur Nintendo Switch auraient leaké en avance, et il y a de l'ultra culte qui semble se confirmer grâce au géant japonais.

Aujourd'hui, le service d'abonnement Nintendo Switch Online accueille un nouveau jeu gratuit de l'ère Nintendo 64 : Forsaken 64. Cela semble confirmer de précédents leaks suite à une analyse minutieuse de fans d'une vidéo officielle de Big N publiée en juillet dernier. Dans celle-ci, on pouvait en effet apercevoir des boîtes floutées d'autres jeux Nintendo 64 à venir sur le service, dont des titres extrêmement cultes.

Un gros arrivage de jeux gratuits en vue sur Nintendo Switch

Dans ladite vidéo publiée par Big N il y a deux mois de cela, les fans auraient ainsi décelé quatre visuels de nouveaux jeux Nintendo 64 à venir sur le service Nintendo Switch Online. Parmi les candidats potentiels, nous avions justement Forsaken 64, qui sort donc aujourd'hui. Cela peut potentiellement ajouter de l'eau au moulin quant à l'arrivée prochaine des autres titres devinés par les fans.

Parmi les trois autres nouveaux jeux gratuits possiblement en lice prochainement sur le Nintendo Switch Online, nous avons du très beau monde. On compte en effet le magistral Donkey Kong 64, ainsi que le très influent Super Smash Bros. premier du nom. Le troisième jeu théorisé par les fans est quant à lui Glover, un jeu de plateforme-puzzle quelque peu passé inaperçu à sa sortie en 1998. Étant donné que les fans avaient vu juste s'agissant de Forsaken 64, il apparaît donc assez plausible que Donkey Kong 64, Super Smash Bros. et Glover soient les prochains jeux gratuits à arriver sur le Nintendo Switch Online.

Pour rappel, Forsaken 64 est le 40ème jeu de l'ère Nintendo 64 à arriver sur le service d'abonnement, en tout cas hors Japon, qui compte également Custom Robo et Custom Robo V2. Alors que Donkey Kong 64 et Super Smash Bros. figurent parmi les jeux les plus demandés par les fans, reste à attendre une annonce officielle de la part de Big N pour définitivement savoir s'ils arriveront bien prochainement sur le Nintendo Switch Online. En parallèle, rappelons également que le service accueille depuis juin des titres de l'ère GameCube, et va aussi continuer de garnir son catalogue de jeux gratuits à ce niveau au fil des prochains mois.

Source : Nintendo