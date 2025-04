Depuis sa présentation en grandes pompes lors du dernier Nintendo Direct, la Nintendo Switch 2 fait beaucoup parler d'elle. Mais sa grande sœur se rappelle encore à nos bons souvenirs via un leak d'un kit de développement de cette dernière. Cela nous permet de découvrir des builds de jeux soit abandonnés, soit des prototypes de titres qui pourraient encore arriver. Parmi eux, nous avons la mention d'une licence adorée qui n'a plus donné de ses nouvelles depuis très longtemps. On vous décortique tout cela.

Un leak de jeux inédits de la Nintendo Switch lourd d'implications

À partir du 5 juin, la vénérable Nintendo Switch va doucement mais sûrement prendre une retraite bien méritée, les prochains jeux se concentrant à l'avenir sur sa petite sœur. D'après le leak d'un kit de développement de la console, il semblerait que celle-ci avait toutefois encore quelques jeux notables en réserve. On doit cette découverte à capitalggamer1 sur Reddit. Celle-ci fait état d'anciennes builds de jeux à destination de la Nintendo Switch premier du nom, comme suit. On y trouve certains jeux déjà sortis, mais aussi d'autres inédits, qui nous intéressent ici.

On découvre ainsi notamment un prototype d'un jeu Ridge Racer, une licence de jeux de course iconique de Bandai Namco lancée en 1993, et qu'on a plus revue depuis 2016 avec Draw & Drift. Un jeu mélangeant Lego et Civilization non sorti a également été découvert, ainsi qu'un jeu développé par Retro Studios (Metroid Prime 4), baptisé Project Harmony, mais depuis abandonné. Ces trois titres visaient apparemment la Nintendo Switch première du nom, mais n'ont finalement pas vu la lumière du jour.

La chose est en tout cas certaine pour Project Harmony, Retro Studios étant ensuite passé sur d'autres projets. Il se peut toutefois que les deux autres jeux en ligne avec Ridge Racer et Lego/Civilization puissent finalement arriver sur Nintendo Switch 2. Notons enfin que les builds qui ont leaké sont dans une certaine mesure jouables sur émulateur. Il est toutefois préférable de ne pas se prêter à cet exercice, compte tenu de l'état précoce des builds fuitées, et du caractère potentiellement illégal d'une telle manœuvre.

Source : Reddit