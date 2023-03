Si de nos jours beaucoup de jeux japonais arrivent à traverser les frontières, il se fut une époque où ce n’était pas le cas. Énormément de jeux, sur Sega, PlayStation ou autres, n’ont malheureusement jamais vu le jour par chez nous. Seulement voilà, nous sommes en 2023 et la magie des remakes fait que, désormais, les occidentaux ont eux aussi le droit de découvrir de petites pépites old school qui auraient échappé à leur radar.

Amoureux de jeu tactique et de mechas, préparez-vous à prochainement accueillir un nouveau tactical RPG, très apprécié au Japon, sur Nintendo Switch.

La Nintendo Switch s'offre un ténor du tactical RPG

Anciennement exclusif à PlayStation, c’est le remake de Front Mission 2 qui débarque cette année sur Nintendo Switch. Un gros jeu tactique, initialement sorti en 1997, qui n’a jamais eu l’occasion de se présenter aux occidentaux. Mais c’est désormais de l’histoire ancienne puisque le titre de Squaresoft revient d’entre les morts dans un remake flambant neuf à destination de la console de Nintendo cette fois.

Si Front Mission 2 lui est inédit chez nous, la franchise elle, ne l’est pas pour autant. Plusieurs titres ont en effet vu le jour dans les années 2000. Le plus récent des représentants de la franchise est bien évidemment Front Mission 1 Remake, qui est sorti l'année dernière sur Switch. Avant ça, on a également eu le droit à Left Alive un spin-off qui a malheureusement totalement raté le coche en 2019 sur PS4 et PC.

Front Mission 2 Remake aura donc fort à faire pour redorer un peu le blason de la licence, et surtout la faire découvrir aux néophytes. Cet épisode se présente sous la forme d’un jeu tactique dans lequel on contrôle différents mechas que l’on pourra améliorer et équiper de tout un arsenal d’armes. Le jeu s’annonce très stratégique et plaira très certainement aux amateurs de tactical RPG à l’ancienne comme Final Fantasy Tactics. Ce dernier devrait d’ailleurs bientôt avoir le droit lui aussi à un remake d’après les bruits qui courent.

Front Mission 2 Remake est donc attendu dès le 12 juin prochain sur Nintendo Switch. Il embarquera avec lui plusieurs améliorations. Les graphismes seront entièrement retapés, le gameplay amélioré (notamment en ce qui concerne la caméra) et les musiques ont été réenregistrées dans la foulée.