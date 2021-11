Nintendo a récemment communiqué les derniers chiffres de ventes américains des différents modèles de Switch, OLED y compris. Et cela inclut les ventes initiales de Nintendo Switch OLED. Comme indiqué précédemment, le site The Verge a pu s’entretenir avec Doug Bowser, le président de Nintendo of America. Et c’est au cours de cette interview que ce dernier a révélé que Nintendo a vendu 711.000 Switch aux États-Unis en octobre dernier.

Pas de Switch Pro 4K, pas de problème

Plus intéressant encore, Doug Bowser a indiqué que parmi ce total, 314.000 consoles étaient des Switch OLED. Ce qui signifie que 314.000 Switch OLED ont trouvé preneur outre Atlantique durant son mois de lancement. Et que 397.000 Switch standard + Switch Lite ont été vendues le mois dernier aux États-Unis. Cela veut donc dire que 44,2% des Switch vendues le mois derniers aux États-Unis étaient des modèles OLED. Pour Doug Bowser, la Switch OLED a donc réalisé un démarrage solide. Et les chiffres du mois d’octobre sont selon lui un indicateur de la demande lors des fêtes de fin d’année.

Doug Bowser souligne cependant une baisse des ventes de Switch de 3% par rapport au mois d’octobre 2020. Sans surprise, les pénuries de composants et leur impact sur la production de Switch sont pointés du doigt. Même s’il explique que Nintendo cherche à proposer un approvisionnement régulier en Switch pour les fêtes de fin d’année, des incertitudes concernant la disponibilité de la console demeurent. Et selon le président de Nintendo, cette situation va se poursuivre en 2022.

La Nintendo Switch toujours à l’aise aux États-Unis

À titre de complément d’information, NPD Group explique que ce total a permis à la Switch de finir à la première place des charts le mois dernier aux États-Unis. Et ce aussi bien en termes d'unités vendues que de recettes générées. NPD Group précise cependant que sur l’ensemble de l’année, la PS5 reste devant du côté des recettes. La Switch est quant à elle numéro 1 de l’année en ce qui concerne les quantités vendues.

Cette différence américaine donne-t-elle une idée du ratio de ventes entre les deux premières modèles de Switch et la version OLED ? Faute de chiffres, il est malheureusement impossible de le dire. Ces statistiques révélées par Nintendo of America n’en sont pas moins intéressantes pour autant. Le marché américain est en effet le plus important au monde.

Que pensez-vous de ces chiffres ? Croyez-vous que le ratio est similaire en Europe et en France ? Comptez-vous vous procurer une Switch d’ici la fin de l’année ? Si oui, vers quel modèle allez-vous vous tourner ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.