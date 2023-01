Nintendo ne changera pas ses habitudes en 2023. Depuis quelques temps maintenant, la firme nippone permet aux joueurs de découvrir un nouveau jeu pendant une durée limitée. Pour débuter son programme « Jeux à l'essai » cette année, Big N va miser sur un titre familial et jouable entre amis. Voici le prochain jeu gratuit Nintendo Switch qui sera disponible pour certains possesseurs de la console.

Le prochain jeu gratuit Nintendo Switch Online dévoilé

Il n’y a pas que les jeux rétro dans le Nintendo Switch Online. Dans le cadre de leur abonnement, les membres du service peuvent de temps à autres tester des titres appréciés, bien connus du grand public ou non, grâce au programme « Jeu à l’essai ». Son nom est assez éloquent, il permet de jouer gratuitement à un jeu, et ce dans son intégralité sans aucune restriction. Seul le temps est compté, puisqu’il est mis à disposition pendant une semaine et pas plus. Bien souvent, cela suffit amplement à terminer le jeu gratuit Nintendo Switch ou en tout cas à bien explorer l’ensemble de ses mécaniques dans le cas titres multijoueurs, sportifs et autres. La firme nippone révèle aujourd’hui celui qui sera disponible en janvier 2023.

Ce mois-ci, les abonnés au Nintendo Switch Online pourront donc découvrir le célèbre jeu de cartes qui a failli détruire plus d’une amitié : UNO. Cette adaptation vidéoludique signée Ubisoft reprend tous les concepts du jeu de base. Le but est donc d’être le premier à se débarrasser de toutes ses cartes, en infligeant quelques malus à ses adversaires au passage. Le titre propose quelques nouvelles fonctionnalités, comme la possibilité de personnaliser ses parties avec un gamme de variantes de jeu uniques, apportant de nouveaux défis et de nouvelles conditions d’attributs.

Ce nouveau jeu gratuit Nintendo Switch est par ailleurs jouable en ligne comme localement avec jusqu'à quatre consoles. Il sera disponible pour les abonnés NSO du 19 au 26 janvier 2023. Dans la foulée, une réduction sera proposée sur UNO dans le cas où les membres du service d’abonnement souhaiteraient conserver le jeu sans se ruiner.