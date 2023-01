Ah la belle époque de la GameCube, ce temps que les moins de 20 ans ne peuvent (presque) pas connaitre. Pour bien des joueurs, c'est une console marquante et forcément en allumant notre Nintendo Switch, il nous arrive d'y penser. Le cœur lourd de nostalgie à la pensée de ce petit cube violet et de cette manette d'exception. Eh bien histoire de vous remémorer le bon temps, l'entreprise NYXI Gaming, spécialiste du pad et de la manette, nous dévoile la NYXI WIZARD. Tout un programme.

Un peu de GameCube dans votre Nintendo Switch

Nous pouvons apprendre la nouvelle via un simple tweet du compte officiel du constructeur :

Le NYXI WIZARD combine l'aspect rétro de notre contrôleur NGC de longue date avec un design beaucoup plus ergonomique et fonctionne parfaitement avec toute console Nintendo Switch.

Elle arrive bientôt !

Il n'y avait pas encore de contrôleur de style GameCube qui partageait les caractéristique des Joy-Cons, jusqu'à présent, seulement un pad classique. La NYXI WIZARD peut donc se séparer et se fixer à la console tout comme vos Joy-Cons. Les autres caractéristiques du contrôleur incluent des anneaux de joystick interchangeables et des boutons faciaux éclairés. Selon l'entreprise, les sticks "ne développeront jamais de dérive de leur vivant". Adieux donc le Joy-Con drift qui vient pourrir la vie de certains joueurs.

La manette en question

Il y a toutefois une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle c'est que la manette Nintendo Switch est disponible pour le prix de 65 euros sur le site officiel du constructeur. Mais la mauvaise c'est que pour le moment, elle est en rupture de stock, ce qui devrait s'arranger dans les semaines à venir. On vous conseille donc d'utiliser l'outil "NOTIFY WHEN AVAILABLE" si toutefois cette WIZARD vous intéresse.

Voici l'ensemble des fonctions :

● Joystick à effet Hall, sans dérive.

Coproduction avec K-Silver -- mise à niveau du joystick, utilisant le principe électromagnétique, améliore extrêmement le problème de dérive.

● Conçus pour la performance, les boutons ZR/ZL sont plus silencieux, plus légers, présentent moins de résistance et ont des distances de déclenchement plus courtes pour vous aider à tirer plus rapidement. Les boutons ABXY ont des effets de lumière blanche et une sensation confortable pour une expérience de jeu améliorée.

● Manettes amovibles et anneau de manettes remplaçable.

● Conception ergonomique et antidérapante.

● Connexion sans fil et performances durables.

● Fonction de turbo et de mappage réglable.

● Fonction de réveil et de capture d'écran à une touche.

Voilà donc de quoi améliorer significativement votre Nintendo Switch pour lui donner un look unique.