Histoire de rompre avec la tradition, Nintendo a choisit d'enjamber le mois de décembre pour revenir en meilleure forme avec une nouvelle mise à jour destinée à la Switch. Malheureusement pour les joueurs toujours en mal de nouveautés, la version 13.2.1 est à rapidement ranger dans la catégorie des mises à jours mineures, de celles qui s'accompagnent de ce communiqué lacunaire :

Des améliorations de la stabilité générale du système ont été apportées pour améliorer l'expérience de l'utilisateur.

Gruntilda la Switch

Voici donc votre jambe bien belle, et votre journée refaite. Pourtant, cette mise à jour officiellement disponible depuis le 19 janvier pourrait notamment préparer l'arrivée d'un certain Banjo-Kazooie dans l'abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel. En effet, le classique de la plateforme 3D à l'ancienne et digne représentant du collect-a-thon sera très bientôt disponible :

Pour le reste, il vous suffit d'aller vérifier dans les paramètres de votre votre Switch que le nouveau firmware a bien été appliqué. Pour effectuer la mise à jour manuellement, dans le cas où cela ne vous est pas proposé, il suffit de se rendre dans le menu Paramètres de la console puis le sous-menu Console, tout en bas de la colonne de gauche. L'option Mise à jour de la console vous y attend.