Au cas où vous ne seriez pas au courant, la Nintendo Switch est une console extrêmement populaire. L’immense succès de la machine est d’autant plus impressionnant qu’il ne semble pas faiblir au fil du temps. Et même s’il était possible d’imaginer que des problèmes d’approvisionnement nuiraient aux ventes de la Switch en cette fin d’année, il apparaît que la console et ses jeux se portent toujours très bien.