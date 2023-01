Les premières rumeurs autour de la Nintendo Switch 2 de l’année sont là. La prochaine console de Big N fait encore beaucoup parler d’elle, et c’est désormais son impact sur le hardware actuel qui est remis en cause. Selon plusieurs sources sérieuses, il ne faudrait plus s’attendre à de très grosses surprises une fois The Legend of Zelda Tears of the Kingdom sorti.

Plus de gros jeux en attendant la Nintendo Switch 2 ?

La Switch Pro ne serait plus, vive la Nintendo Switch 2. La prochaine console du mastodonte japonais revient régulièrement sur toutes les lèvres. Et pour cause, le succès de l’hardware est tel que Big N est attendu au tournant sur de nombreux aspects pour sa prochaine machine. Si l’on en croit les dires d’Andy Robinson de VGC, la fameuse Switch 2 pourrait être annoncée dès le courant 2024, ce qui pourrait laisser supposer une sortie la même année ou au début 2025. La firme nippone se préparerait donc en interne à accueillir sa prochaine console et cela signifierait qu’elle garde ses prochaines grosses cartouches bien au chaud pour la successeure de la Nintendo Switch.

Toujours selon cette même source, appuyée par Christopher Dring (GamesIndustry), il n’y aurait plus de gros jeux sur Nintendo Switch une fois Zelda Tears of the Kingdom sorti. Autrement dit, les prochains Mario, Xenoblade, Animal Crossing et autres franchises fortes de la marque arriveraient uniquement sur Switch 2. Cela ne signifie pas pour autant qu’il n’y aura plus de jeux croustillants à se mettre sous la dent, mais rien « d’important pendant quelque temps » souligne Christopher Dring. Autrement dit Pikmin 4, Metroid Prime Trilogy et tout ce qui est de l’ordre des remasters ou des licences moins grosses viendraient garnir le catalogue de la Nintendo Switch en attendant sa remplaçante. La rumeur soulève déjà de nombreuses questions auprès des joueurs, notamment quant à la sortie de Metroid Prime 4 l’arlésienne de l’éditeur.